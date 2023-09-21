Компании обязали возвращать на биржу часть акций, выкупленных у иностранцев

Компании, которые выкупали свои акции у иностранных инвесторов, должны в определенный срок вернуть часть бумаг на биржу. Об этом во время общения с журналистами на конференции Federal Legal Forum заявил директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Чебесков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Иван Чебесков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Пока были решения только по тем компаниям, которые делали обратный выкуп (акций у иностранных инвесторов.— "Ъ"). Таких было несколько сделок, только по ним были решения, что они снова должны часть этих акций в определенный срок вернуть на рынок»,— сказал господин Чебесков (цитата по Frank Media).

Подобных решений об обязательном размещении на бирже акций компаний, уходящих из России, как добавил Иван Чебесков, пока что не было.

Компания «Магнит» 14 сентября выкупила 21,5% акций на 48,5 млрд руб. у зарубежных инвесторов. В августе запрос в правительство на проведение выкупа у нерезидентов 25% от своего уставного капитала за полцены поступил от нефтяной компании ЛУКОЙЛ.

28 февраля 2022 года Банк России ограничил вывоз капитала из России нерезидентам в ответ на санкции. В сентябре текущего года власти обсуждают «меры на отток капитала, который идет через "дружественные" страны».

Подробнее в тексте «Ъ» «Отток капитала сменил направление».

Петр Бузлаев