«Интерфакс»: ЛУКОЙЛ намерен выкупить до 25% акций у нерезидентов

Нефтяная компания ЛУКОЙЛ запросила у российских властей разрешение на выкуп 25% от своего уставного капитала у нерезидентов, чьи акции сейчас заблокированы на счетах типа «С». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники. В пресс-службе ЛУКОЙЛа отказались от комментариев. Акции компании на фоне сообщения подскочили на 6%, обновив максимум с февраля 2022 года.

По данным агентства, ЛУКОЙЛ готов сделать иностранным акционерам существенный дисконт к текущей биржевой цене, оплатить акции средствами с зарубежных счетов и не выходить на российский рынок. Дисконт должен составить не менее 50%. В настоящее время капитал компании составляет 692 млн 865 тыс. 762 акции, в сделке могут участвовать 173 млн акций. На момент публикации стоимость ценных бумаг составляет 6 654,5 руб. за акцию.

С целью предотвращения вывода денежных средств и активов из России резидентами недружественных стран Банк России ввел специальные счета типа «С». С помощью счета совершаются сделки по покупке и продаже иностранной валюты за рубли.

В начале августа «Магнит» завершил промежуточный этап выкупа собственных акций у акционеров-нерезидентов на сумму 37,4 млрд руб., что составляет 16,6% всех акций компании в обращении. Компания установила лимит выкупа акций нерезидентов на уровне 29,8%.

Полина Мотызлевская