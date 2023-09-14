«Магнит» закрыл сделку по выкупу 21,5% акций у зарубежных инвесторов

«Магнит» в рамках тендерного предложения завершил приобретение акций у владеющих ими через Euroclear Bank акционеров. Компания приобрела более 21,903 млн акций — около 21,5% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций за 48,5 млрд руб.

«В общей сложности расчеты происходили со 189 продавцами из 21 страны, включая страны Балтии, Скандинавские страны, Сингапур, Японию, Канаду, Австралию, США, Великобританию, Германию и другие юрисдикции»,— сообщила пресс-служба «Магнита» (.pdf).

«Магнит» в будущем может выкупить акции у иностранных держателей, которые по тем или иным причинам не приняли участия в тендерном предложении. Цена, по которой «Магнит» готов выкупить бумаги у нерезидентов, останется прежней — 2215 руб. за акцию, уточнили в компании.

О получении заявок на выкуп у нерезидентов 21,5% находящихся в обращении бумаг «Магнит» объявил 26 июля. Выкуп провела «дочка» компании «Магнит Альянс». Компания установила лимит выкупа акций нерезидентов на уровне 29,8%. 10 августа «Магнит» завершил промежуточный этап выкупа собственных акций у акционеров-нерезидентов на сумму 37,4 млрд руб., что составляет 16,6% всех акций компании в обращении.