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Коммерсантъ FM
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Командировки набирают обороты

Из-за чего растет рынок деловых поездок

Оборот сегмента бизнес-перевозок в России к концу 2023 года удвоится по сравнению с прошлым. По подсчетам Союза агентств делового туризма, показатель превысит 800 млрд руб. Аналитики отмечают, что уже к сентябрю количество командировок оказалось больше, чем за весь допандемический 2019-й.

С тех пор изменились и популярные направления бизнес-туризма, и стоимость таких поездок, говорит генеральный директор МТА Travel Дмитрий Гончаров:

«Билеты подорожали как минимум на 30%. Есть официальное положение для госслужащих, они обязаны летать российскими авиакомпаниями. Только в случае отсутствия прямого рейса у отечественного перевозчика они могут воспользоваться услугами иностранного.

Как деловой туризм сменил вектор

Если сравнивать количество мероприятий в Европе полтора года назад и сейчас, то оно практически равно нулю. Но идет переориентация. На данный момент зарубежные командировки — это Азия, Африка и Средний Восток».

Если раньше центрами деловой активности были Франция, Германия и Казахстан, то в 2023 году в тройку самых массовых направлений для командировок вошли Китай, Турция и Сербия. Две последние страны стали для россиян основными пересадочными авиа-хабами.

При этом некоторые тревел-агенты отмечают, что компании, посылая своих сотрудников на переговоры, стали экономить. Например, выросло количество бронирований отелей без категории, а доля билетов бизнес-класса сократилась втрое. Нередко можно встретить топ-менеджера крупной компании в салоне эконома и даже на рейсе лоукостера. Таких демократичных пакетов сейчас действительно больше, чем обычно, но это не связано с урезанием бюджетов, отметила управляющий директор агентства делового туризма «Аэроклуб» Юлия Липатова:

«Стало меньше международных компаний, они были более лояльны, и зачастую предоставляли бизнес-класс не только топ-менеджерам. Сейчас 90-95% направлений — Россия. При этом на короткий перелет, например, из Москвы в Санкт-Петербург или в Сочи билет в бизнес-классе либо не положен, либо его приобретают только для руководства, поэтому доля уменьшается. Но тенденции к тому, что компании стали экономить больше, чем раньше, нет.

У нас достаточно много крупных корпоративных клиентов, и в середине года им пришлось пересогласовывать бюджет, потому что в августе он уже был израсходован, так как появилось больше проектов, увеличилась деловая активность.

При этом корпорации повсеместно расширяют расходы на бизнес-поездки».

Командировочный пакет внутри России подорожал за последний год в среднем на 16%, следует из анализа сервиса «Авиасейлс для бизнеса». Вместе с тем количество поездок увеличилось примерно на четверть, рассказала представитель «Авиасейлс для бизнеса» Светлана Лихачева:

Как отечественные компании осваиваются на азиатских рынках

«Средний чек на командировки вырос с прошлого года на 16% и составил чуть больше 39 тыс. руб. Сюда входят стоимость перелета, отеля и суточные в расчете на четыре дня — столько в среднем длятся бизнес-поездки по России. Более того, общий бюджет на них вырос на 35% с 2022 года, а количество увеличилось на 22%.

Чаще всего в командировки летают представители таких отраслей как строительство, реклама, разработка компьютерного программного обеспечения, промышленное производство и спорт. Куда чаще всего летают? В топе, конечно же, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Уфа, Казань, Новороссийск, Иркутск, Красноярск и Самара. Интересно, что в 2022 году в топ популярных бизнес-направлений также входили Омск и Новый Уренгой».

Уфа лидирует в списке самых дешевых отелей для командировок

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Главной особенностью этого года стало совмещение рабочей поездки с отдыхом. По оценкам сервиса бронирования отелей Bronevik.com, каждая четвертая командировка захватывает выходные дни. И руководители компаний поддерживают этот тренд. Считается, что это особенно мотивирует сотрудников-зумеров.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

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