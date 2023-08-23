Деловой туризм сменил вектор

Российский бизнес чаще всего получает визы в Китай, Францию и Индию. При этом треть запросов, как сообщили “Ъ FM” в компании «Аэроклуб», приходится от представителей добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики и фармацевтических компаний. Представители практически всех сфер бизнеса ищут новых партнеров в Китае. И местные компании, опасаясь вторичных санкций от США, начали осторожничать. Как в списке предпочтений на деловые визы оказались страны Евросоюза? И кто дает сегодня такие визы россиянам? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Деловой туризм восстанавливается, и Китай прочно занял место всех стран Евросоюза вместе взятых по числу командировок, говорят опрошенные “Ъ FM” представители бизнес-турагентств.

Только на весеннюю Кантонскую ярмарку в Гуаньчжоу, которая совпала со снятием антикоронавирусных ограничений, зарегистрировалось 10 тыс. россиян. Всего в первой половине 2023 года в КНР въехало 58 тыс. иностранцев. С Китаем сегодня работают почти все сферы российского бизнеса. И 80% поездок туда связаны исключительно с деловыми целями, говорит гендиректор компании China Tour & Business Travel, президент Русско-китайского клуба Сергей Джан Ша:

«Появились совершенно новые провинции, куда россияне раньше вообще не ездили — Гуанси-Чжуанский автономный район в восточной провинции Китая, западный Китай, провинция Сычуань. Туда едут искать то, что нужно для работы. Например, в Костроме сейчас осуществляется пусконаладочные работы на предприятии по производству OSB-плит. Оборудование было куплено в Китае.

В Краснодарском крае — пусконаладочные работы газопоршневой установки. В Великом Новгороде — стекольное производство. Лазерная бетоноукладка, пусконаладочные работы — в Екатеринбурге. Монтаж медицинских стерилизаторов — в Тверской области и так далее. Бизнес перестраивается на использование китайского оборудования, специалисты из КНР уже приезжают вести монтаж».

Соглашений и проектов столько, что сейчас ощущается острый дефицит переводчиков со знанием китайского языка технического профиля, причем в разных сферах, добавляет Джан Ша. А вот с самими деловыми визами в КНР стало проще. После открытия в августе двух визовых центров в Москве и Санкт-Петербурге ближайшая запись на подачу открыта на 1 сентября, выяснил “Ъ FM”. Индия — еще один дружественный партнер — вообще делает их за три дня и онлайн. Как, собственно, и Мексика.

А вот получить деловую визу в страны ЕС практически невозможно. Европейские компании, опасаясь санкций, перестали отправлять приглашения российским партнерам, но связи не разорвали. Поэтому многие меняют цель поездки и запрашивают туристическую визу, говорит руководитель корпоративного отдела компании «Визаход» Наталья Волкова:

«Дело не в том, что деловые визы не дают, многие посольства не рассматривают все виды краткосрочных виз. Это страны Прибалтики, Польша, Чехия, Бельгия, Нидерланды. С 1 по 31 августа документы не принимает Финляндия.

Желающие получить визу на более длительный срок убирают свое деловое приглашение и пытаются оформить поездку как туристическую через другие посольства.

Из наиболее доступных сейчас европейских стран — Италия и Франция. Также Испания, но они недавно сменили провайдера и ограничили количество принимаемых документов, поэтому очереди в испанское консульство увеличились».

Но это не пугает российский бизнес. Он по-прежнему работает с Европой, добавляет гендиректор агентства «Аэроклуб Тур» Андрей Зинковецкий:

«Больше всего виз выдает сейчас посольство Греции и Венгрии. Процент отказов там минимален. Посольство Германии хуже всего дает бизнес-визы мужчинам. Процент отказа там составляет порядка 60-70%. Принципиально пакет документов не изменился, увеличились сроки рассмотрения — от 15 до 45 дней».

Можно, конечно, ездить в европейские командировки, но бизнеса там уже не сделать. По крайне мере, официально. Да и новые партнеры из дружественных стран, если не брать госконтакты, предпочитают осторожничать. И, как делятся собеседники “Ъ FM”, особо не афишируют сделки с российской стороной, опасаясь вторичных санкций.

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