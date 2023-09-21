Уфа лидирует в списке самых дешевых отелей для командировок

В первом полугодии текущего года Уфа заняла первое место в рейтинге самых дешевых отелей среди популярных направлений для командировок, следует из исследования, проведенного «Авиасейлс для бизнеса» и банком «Точка». В среднем сутки проживания в отелях Уфы обходятся в 3,75 тыс. руб. На втором месте по доступности находятся Красноярск и Самара (4,38 тыс. и 4,58 тыс. руб. соответственно).

Самые дорогие отели — в Сочи, Москве и Санкт-Петербурге (7,02 тыс., 5,61 тыс. и 5,53 тыс. руб. за сутки соответственно).

В списке десяти самых популярных бизнес-направлений Уфа находится на пятом месте. Средняя стоимость авиабилета в одну сторону — 6,02 тыс. руб.

Самыми популярными оказались Москва и Санкт-Петербург, где авиабилет в одну сторону стоит в среднем 6,15 тыс. и 5,92 тыс. руб. соответственно.

Майя Иванова

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