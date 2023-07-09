Бизнес устремился в Китай

Российский бизнес стал активнее выходить на китайский рынок. Такой возможностью сейчас интересуется больше столичных компаний, чем в 2022 году. Об этом “Ъ FM” сообщили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы. Стремятся в Китай в первую очередь производители продуктов питания. “Ъ FM” поговорил с предпринимателями, которые либо пытаются выйти на рынок КНР, либо освоили его несколько лет назад. С подробностями — Григорий Колганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Большинство компаний привлекает в китайском рынке его объем. Например, продажи ювелирных изделий в 18 раз превышают в деньгах аналогичные российские, посчитали в холдинге Sokolov. При этом требования покупателей к качеству украшений выше, говорит гендиректор Sokolov Николай Поляков:

«Российский рынок в принципе конечен. Рынок Китая архитектурно похож на наш — торговые центры, стандартные магазины. В России самая востребованная проба золота — 585. В Китае — 750. Пришлось поменять пробу на, наверное, большей половине ассортимента. Средний чек — в районе $500-600.

В КНР мы выходим не в сегмент традиционных ювелирных изделий, а все-таки в fashion. В традиционном сегменте в Китае есть такие сети, как Chow Tai Fook, они достаточно сильны. Если посмотреть на российский рынок, 50% — это фианиты, синтетика, полудрагоценные камни. Китай — это в основном изделия из бриллиантов».

Адаптироваться приходится и под вкусы. Сеть «Додо» в свое время выпустила для местного рынка пиццу с дурианом и осьминогами (многие китайцы не едят сыр). Бренд «Аленка» предложила жителям КНР сладости с зеленом чаем. Производитель консервов «Дядя Ваня» огурцы с перцем чили. Чтобы выяснить такие нюансы заранее, продукт обычно привозят на выставки. При этом в Китае как нигде востребован онлайн-шопинг, говорит директор по развитию группы компаний «Дядя Ваня» Виталий Дулиенко:

«У нас есть глобальный конкурент — немецкая компания Kuhne. Посмотрев на таможенную статистику, мы увидели, что из года в год спрос удваивается. Доля онлайн-продаж в Китае достигла 40%. Сделали фокус на онлайн-продвижение. За 10 минут до прямого эфира небольшой блогер продал наших огурчиков на 1,5 млн руб. Нужно определенное терпение. В менталитете китайцев нет слова "нет". Вы не понимаете, почему заказчик до сих пор не подписал контракт или не сделал еще первого заказа. За четыре неполных года на рынке импортных огурцов наша доля достигла 7% — это более 30 контейнеров в год».

Тесно и на китайском рынке средств гигиены. Как отмечают в компании Splat, если в России и СНГ у бренда зубной пасты было 50 конкурентов, то в КНР — 300. Первая попытка компании выйти в КНР была неудачной, вспоминает основатель и гендиректор Splat Евгений Демин:

«На начальном этапе у нас был один партнер. Мы пошли одновременно в офлайн и в онлайн. На пике — до 15 тыс. офлайновых точек. Потом поняли, что сложно контролировать одновременно много провинций, сфокусировались на онлайне, крупных сетевых розничных клиентах. Ушло несколько лет, чтобы развернуть дистрибуцию, а потом свернуть. Страна очень сегментирована. Законодательство может немного отличаться, налоговый учет, требования сертификации, частая смена потребительских предпочтений в связи с активным роста уровня жизни. Наша категория — примерно $1,5 млрд».

Как отмечают бизнес консультанты, с развитием маркетплейсов российские компании чаще работают по системе кросс-бордер — не заводят в КНР отдельное юрлицо и расчетный счет.

Но многие крупные игроки открывают в стране полноценное представительство. Например, бренд «Аленка» вышел на рынок Китая больше 10 лет назад. И это гораздо более надежный вариант, говорит заместитель управляющего директора холдинга «Объединенные кондитеры» Николай Васюков:

«Если все время на кого-то надеяться, любые отклонения могут привести к срывам. В 2017 году мы открыли свой торговый дом в Шанхае, стали развивать собственную логистику, работать непосредственно с дистрибуторами и ключевыми сетями. Если продукция заканчивается в сетях или у дистрибутора, можно не ждать доставки из России. Плечо логистики все-таки занимает около двух месяцев. Ситуации разные были, например, когда дистрибуторы говорят, что будут с нами работать, если вы на этой территории дадите право продавать только нам. Нам такое не подходит».

“Ъ FM” удалось пообщаться сразу с несколькими компаниями, которые планируют или уже поставляют на китайские маркетплейсы органические пищевые масла, БАДы, диетическое и спортивное питание. Как отмечают в компании «Академия Т», рентабельным это будет, если в первый год удастся выручить хотя бы $1,5 млн.

Регистрация юрлица, сертификация продукта и прочие формальности могут занять не менее 12 месяцев, говорит исполнительный директор торгового направления iMars Айна Хамзина. Компания сначала консультировала предпринимателей, а недавно сама занялась экспортом в Китай, отмечает собеседница “Ъ FM”:

«Делали упор на продукты питания для здорового образа жизни. Должны были предоставить сканы всех журналов на производствах и документов по системе безопасности. Сертификат выдавался полгода. Перерегистрация в торговую организацию у нас занял где-то год».

Бизнес-консультанты из диджитал-агентства Asia Pacific говорят, что число запросов от тех, кто хотел бы работать в Китае, стало вдвое больше по сравнению с допандемийными временами. В департаменте инвестполитики Москвы “Ъ FM” сообщили, что в этом году спрос бизнеса на выход в Китай увеличился на 15%.

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Елизавета Скобцова