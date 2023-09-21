Власти Польши не намерены заключать новые договоры на поставку оружия Украине

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер уточнил, что поставки вооружения Украине будут осуществляться только по прошлым договорам, передает польское агентство РАР. Это связано с «неоправданными действиями» украинских политиков.

Как подчеркнул господин Мюллер, со стороны Украины «появился ряд неприемлемых заявлений и дипломатических жестов». Однако господин Мюллер отметил, что «в Польше до сих пор действует международных хаб помощи».

20 сентября Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о прекращении поставок оружия на Украину. Вместо этого власти Польши увеличили расходы на собственную оборону. В 2024 году планируют закупить 96 американских вертолетов Apache и увеличить численность армии.

Раскол в отношениях между Польшей и Украиной возник после решения Варшавы продлить эмбарго на поставки украинского зерна и ответного иска в ВТО от Киева. Запрет также ввели Венгрия и Словакия. Страны обосновали решение защитой интересов фермеров.

Подробнее — в материале «Ъ» «Из зерна выросло что-то не то».

Александра Горошилова