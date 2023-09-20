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Коммерсантъ FM
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Минфин допустил восстановление валютного контроля

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сообщил, что сейчас в правительстве рассматривается вариант частичного восстановления валютного контроля. Эти меры, по его словам, нужны для сдерживания оттока капитала в дружественные страны. Против этой идеи выступает Банк России.

Алексей Моисеев

Алексей Моисеев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Алексей Моисеев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В настоящий момент разработан и рассматривается целый ряд мероприятий, направленных на восстановление ряда мер валютного контроля. Не хотел бы их сейчас называть, потому что меры еще обсуждаются, пока не ясно, какие из них в итоге будут реализованы»,— сказал господин Моисеев, выступая в Госдуме.

«Немного подсвечу: направлены эти меры на отток капитала, который сейчас идет через дружественные страны»,— добавил заместитель министра. Также он считает, что эти меры будут в состоянии сдерживать краткосрочные колебания валютного курса.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в ответ сказал, что регулятор не поддерживает усиление ограничений на движение капитала, передает «РИА Новости».

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