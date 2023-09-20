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Коммерсантъ FM
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Зампред ЦБ Заботкин выступил против ограничений на движение капитала

Заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор выступает против введения дополнительных ограничений на движение капитала. Так он отреагировал на предложение Минфина рассмотреть вопрос о частичном возвращении валютного контроля, чтобы предотвратить отток капитала из РФ в дружественные страны.

Алексей Заботкин

Алексей Заботкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Алексей Заботкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«В целом мы усиление ограничений на движение капитала не поддерживаем. Считаем, что те ограничения, которые сохраняются, они сохраняются исключительно по логике симметричности действий в отношении тех ограничений, которые наложены на нас в рамках санкций»,— сообщил господин Заботкин в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку (цитата по ТАСС).

В ходе этого же заседания думского комитета заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сообщил, что сейчас в правительстве рассматривается вариант частичного восстановления валютного контроля. Эти меры, по его словам, нужны для сдерживания оттока капитала в дружественные страны.

Кроме того, Минфин предлагает ввести репатриацию валютной выручки экспортеров. Сейчас ведомство обсуждает разные варианты работы этого механизма, а также процентовки и валюты, в которых такой механизм стоит установить. Однако в ЦБ на данный момент выступают и против этой идеи.

Александр Кислов

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