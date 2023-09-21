Тамбовский бизнес выкупил у оборонных заводов землю и здания за 21,7 млн рублей

Из 17 аукционов по продаже части зданий и земли тамбовских оборонных заводов «Ревтруд» и «Октябрь», а также реорганизованного НИИ «Эфир» (входят в подконтрольный «Ростеху» воронежский концерн «Созвездие», управляемый ГК «Динамика») местных предпринимателей заинтересовали только три лота, следует из документации.

В двух торгах победило местное ООО «Сэм». За начальные 6,6 млн руб. компания приобрела участок на 292 кв. м с нежилым зданием на нем площадью 263,1 кв. м. Также за начальные 5 млн победителю достался участок на 1,1 тыс. кв. м с павильоном на 217,4 кв. м. На оба актива также претендовал местный проивзодитель мебели ООО «Рефактура» Марии Миргородец.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Сэм» зарегистрировано в Тамбове в октябре 2015 года для производства электромонтажных работ. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 121,7 млн руб., чистая прибыль — 905 тыс. Гендиректором является Александр Волостных. Единственный владелец — Светлана Демина. Оба также являются одними из учредителей тамбовского теннисного клуба.

Предпринимать Али Галоян за 10,1 млн руб. при стартовых 9,6 млн купил участок на 1,8 тыс. кв. м с мастерской (152,1 кв. м) и двумя сараями (68,3 и 87,7 кв. м). Этот актив также был интересен «Сэму», местным ООО «Стройтех» Никиты Потапова и ООО «Центр безопасности» (производство электромонтажных работ) Константина Кубрина и Натальи Шониной.

Али Галоян летом выкупил с торгов два участка общей площадью 0,5 га рядом с заводом «Ревтруд» за 16,2 млн руб. Тогда еще 0,2 га земли приобрело ООО «Скай-строй», а здание на 81 кв. м — Владимир Борзых.

Продаваемое имущество не повлияет на исполнение гособоронзаказа, заверял «Ъ-Черноземье» Игорь Савков: «Это активы, признанные в установленном порядке непрофильными и, соответственно, не задействованными в производственном процессе. Они являются излишними и не участвуют в выполнении государственного оборонного заказа».

Подробнее о лотах читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Ревтруд" начинает распродажу».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте