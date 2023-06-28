Массовая продажа активов тамбовским заводом «Ревтруд» не повлияет на исполнение гособоронзаказа

Продажа активов АО «Тамбовский завод "Ревтруд"» (входит в подконтрольный «Ростеху» воронежский концерн «Созвездие», управляемый ГК «Динамика») на сумму 865 млн руб. не скажется на исполнении предприятием гособоронзаказа. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил гендиректор завода Игорь Савков.

«“Ревтруд” осуществляет продажу активов, признанных в установленном порядке непрофильными и, соответственно, не задействованными в производственном процессе.

Указанные активы являются для АО “ТЗ «Ревтруд»” излишними и не участвуют в выполнении государственного оборонного заказа»,— заверил господин Савков.

Напомним, 5 июля в Тамбове подведут итоги 21 аукциона по продаже части зданий и земли трех оборонных предприятий — заводов «Ревтруд» и «Октябрь», а также реорганизованного НИИ «Эфир». На продажу их выставило АО «Тамбовский завод "Ревтруд"», по итогам реорганизации ставшее ключевым активом производственного объединения в Тамбове. Помимо загородной базы отдыха речь идет о зданиях (от семиэтажных корпусов до сараев) и земле на двух локациях — около 6,2 га в кварталах, примыкающих к пересечению улиц Коммунальной и Пролетарской в центре города (в 800 метрах от железнодорожного вокзала), и почти 5,5 га — на западной окраине Тамбова возле микрорайона Волжский.

Подробнее об активах и перспективах земли под ними — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин