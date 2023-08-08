Часть имущества тамбовских оборонных заводов выставили на повторные торги

На повторные торги выставлено не задействованное в производственном процессе имущество тамбовских оборонных заводов «Ревтруд» и «Октябрь», а также реорганизованного НИИ «Эфир» (входят в подконтрольный «Ростеху» воронежский концерн «Созвездие», управляемый ГК «Динамика»). Речь идет об имуществе, которое не удалось продать на торгах 5 июля.

Тогда на большинство из 21 аукциона по продаже части зданий и земли не поступило ни одной заявки. Начальная цена лотов составляла 865 млн руб. Из них интерес вызвали только четыре — активы достались тамбовскому бизнесу в сумме за 25,8 млн руб.

На новые 17 аукционов заявки принимаются до 1 сентября, подведение итогов назначено на 5 сентября. Имущество выставлено на продажу по той же цене и теми же лотами, что и ранее.

Гендиректор «Ревтруда» Игорь Савков заверял «Ъ-Черноземье», что массовая продажа имущества не повлияет на исполнение гособоронзаказа. «Это активы, признанные в установленном порядке непрофильными и, соответственно, не задействованными в производственном процессе. Они являются излишними и не участвуют в выполнении государственного оборонного заказа»,— пояснял господин Савков.

Подробнее о лотах — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин