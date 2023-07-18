С торгов за почти 26 млн рублей продана небольшая часть активов трех тамбовских оборонных заводов

На большинство из 21 аукциона по продаже части зданий и земли трех тамбовских оборонных предприятий — заводов «Ревтруд» и «Октябрь», а также реорганизованного НИИ «Эфир» (входят в подконтрольный «Ростеху» воронежский концерн «Созвездие», управляемый ГК «Динамика») не поступило ни одной заявки. Это следует из документации.

Начальная цена лотов составляла 865 млн руб. Из них интерес вызвали только четыре — активы достались тамбовскому бизнесу за 25,8 млн руб. в общей сумме.

Два лота за 16,2 млн руб. рядом с заводом «Ревтруд» (основной адрес — Коммунальная, 51) выкупил Али Галоян. За 9,1 млн он приобрел участок площадью 0,3 га с картофелехранилищем и сараем на нем, за 7,1 млн — участок в 0,17 га с «административным зданием» на 295 кв. м, которое, судя по фотографиям, представляет собой частный дом на двух хозяев (1903 года постройки) на фоне промышленной застройки.

По данным Kartoteka.ru, Али Галоян занимается сдачей внаем собственного недвижимого имущества. До 2016 года он владел тамбовским ООО «Виктория», зарегистрированным для розничной торговли пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах. Компания ликвидирована по решению учредителя.

За 7,1 млн руб. 0,2 га земли со складом площадью 484,6 кв. м, прилегающей к производственным площадям завода «Октябрь» на западной окраине Тамбова возле микрорайона Волжский, купило ООО «Скай-строй».

Компания зарегистрирована в Тамбовской области в марте 2018 года для оптовой торговли лесоматериалами, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 110,8 млн руб., чистый убыток — 100 тыс. Годом ранее показала 1,3 млн прибыли при выручке в 73,7 млн. Гендиректор и единственный владелец — Антон Белякин.

За 2,5 млн руб. старое здание площадью 81 кв. м с недавно проведенным ремонтом на арендованном участке в 0,03 га возле «Ревтруда» купил Владимир Борзых.

Основным видом деятельности предпринимателя является розничная торговля молочными продуктами в специализированных магазинах. Владимир Борзых также управляет и единолично владеет ООО «Фудлэнд–Тамбов». Компания зарегистрирована в регионе в апреле 2021 года для оптовой торговли молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 43,5 млн руб., чистая прибыль — 225 тыс.

Гендиректор «Ревтруда» Игорь Савков заверял «Ъ-Черноземье», что массовая продажа имущества не повлияет на исполнение гособоронзаказа. «Это активы, признанные в установленном порядке непрофильными и, соответственно, не задействованными в производственном процессе. Они являются излишними и не участвуют в выполнении государственного оборонного заказа»,— пояснял господин Савков.

Подробнее о торгах читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Ревтруд" начинает распродажу».

Александр Прытков

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