«Ревтруд» начинает распродажу

5 июля в Тамбове подведут итоги 21 аукциона по продаже части зданий и земли трех оборонных предприятий — заводов «Ревтруд» и «Октябрь», а также реорганизованного НИИ «Эфир» (входят в подконтрольный «Ростеху» воронежский концерн «Созвездие», управляемый ГК «Динамика»). На продажу их выставило АО «Тамбовский завод "Ревтруд"», по итогам реорганизации ставшее ключевым активом производственного объединения в Тамбове. Помимо загородной базы отдыха речь идет о зданиях (от семиэтажных корпусов до сараев) и земле на двух локациях — около 6,2 га в кварталах, примыкающих к пересечению улиц Коммунальной и Пролетарской в центре города (в 800 метрах от железнодорожного вокзала), и почти 5,5 га — на западной окраине Тамбова возле микрорайона Волжский. Совокупная возможная цена продажи составляет 865 млн руб. Эксперты отмечают высокую привлекательность земли этих заводов для застройки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На активы оборонного завода в Тамбове ищут покупателей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ На активы оборонного завода в Тамбове ищут покупателей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявки на торги по продаже имущества «Ревтруда» (именно он числится собственником всех активов, несмотря на то что оно находится на площадках разных предприятий) начали принимать в последних числах мая и закончат 3 июля. Торги опубликованы на электронной площадке «Ростеха» «РТ-Капитал» (она выступает организатором), но аукционы будут проходить на etprf.ru.

Речь идет как об имуществе, которое ранее уже выставлялось на торги, так и о впервые реализуемом. Наиболее крупный лот — ключевое административное здание НИИ «Эфир» (ранее в рамках реформы тамбовского кластера «Созвездия» был присоединен к «Ревтруду») на улице Коммунальной, 25, 1988 года постройки. Вместе с трех/семиэтажным зданием площадью 12,4 тыс. кв. м на продажу за 310 млн руб. выставлен участок площадью 1,16 га: «Ревтруду» принадлежат доли в 928/1000 здания и участка.

Второй по стоимости лот (91 млн руб.) — здание ДК «Электрон» напротив административного здания «Ревтруда» на улице Коммунальной, 76. Вместе с постройкой (2,45 тыс. кв. м), включающей «маркетинговый центр», и двумя складами продается участок площадью 0,65 га.

Двумя лотами (на 45 и 68 млн руб.) выставлены на продажу два отделения базы отдыха «Ревтруда» в селе Тулиновка Тамбовского района, которая безуспешно продавалась еще в 2020 году. Площадь арендованного (до 2065 года) лесного участка под отделениями составляет 7,7 га и 6,9 га, причем объекты рекреации размещены на землях особо охраняемых территорий.

Большая часть реализуемых активов расположена на заводе «Ревтруд» или возле него (основной адрес —Коммунальная, 51). За 55,6 млн руб. продается производственное здание цеха №3 площадью 5,3 тыс. кв. м на участке 0,62 га. Оно является объектом культурного наследия «Памятник и комплекс Тамбовской винной монополии». Еще один лот (35,5 млн руб.) — комплекс зданий на участках площадью 0,3 и 1 га: это заброшенные или малоиспользуемые гаражи, административное здание, производственное помещение, сарай, кладовая и «помещение для сжигания бумаги».

За 33,2 млн руб. на торги выставлен двухэтажный прирельсовый склад (3,4 тыс. кв. м) на участке площадью 0,3 га. За 32 млн руб.— прилегающий к «Ревтруду» участок в 0,12 га с помещением (1,2 тыс. кв. м), в котором располагается типовой спортзал и уже разместился частный шиномонтаж.

За 26,3 млн руб. продается старый ангар и заброшенный производственный цех с участком в 0,41 га. За 18,5 млн руб.— открытая складская площадка, молниеотводы, насосная станция горюче-смазочных материалов, здание сантехнического цеха и ограждение с землей в 0,6 га. За 13 млн руб.— склад (2,5 тыс. кв. м) на 0,25 га. За 11,7 млн руб.— лабораторный корпус (1,1 тыс. кв. м), а также доля (381/1000) в участке площадью 0,07 га; в корпусе уже разместились коммерческие объекты. Этот объект расположен в санитарно-защитной зоне, не допускающей возведение жилья.

За 9 млн руб. выставлен на продажу участок в 0,3 га с небольшими картофелехранилищем и сараем. За 7 млн руб.— уже окруженная с одной стороны многоквартирными домами территория в 0,18 га с мастерской и двумя сараями. Еще 7,1 млн руб. просят за «административное здание» (295 кв. м) на участке в 0,17 га, которое, судя по фотографиям, представляет собой частный дом на двух хозяев (1903 года постройки) на фоне промышленной застройки.

Как реформировали тамбовский кластер «Созвездия» Тамбовский кластер «Созвездия» состоял из четырех предприятий — АО «Завод “Тамбоваппарат”», АО «ТЗ “Октябрь”», АО «Тамбовский НИИ радиотехники “Эфир”» и АО «ТЗ “Ревтруд”». С 2017 года проводилось присоединение «Тамбоваппарата» к «Октябрю», а «Эфира» — к «Ревтруду». Бывший гендиректор «Созвездия» Михаил Артемов в 2021 году пояснял, что на исполнении гособоронзаказа реформа не скажется, зато позволит оптимизировать затраты и погасить просроченную задолженность. По открытым данным, «Октябрь» выпускает радиостанции большой и малой мощности и командно-штабные машины на колесном и гусеничном шасси. «Ревтруд» помимо средств связи производит устройства для радиоэлектронной борьбы. По данным Kartoteka.ru, выручка и чистый убыток «Октября» в 2022 году составили 6,1 млрд руб. и 6 млн руб. соответственно, «Ревтруда» — 1,1 млрд руб. и 199 млн руб.

Еще одно (по всей видимости, административное) здание, являющееся объектом культурного наследия (263 кв. м) и расположенное недалеко от проходной «Ревтруда» на участке аналогичной площадью, выставлено на торги за 4,9 млн руб.; 3,8 млн руб. хотят получить за летний павильон на территории «Ревтруда» (217 кв. м на 0,11 га); 2,5 млн руб. просят за старое здание (81 кв. м) с недавно проведенным ремонтом на арендованном участке в 0,03 га.

Другая часть имущества находится на территории, прилегающей к производственным площадям завода «Октябрь» на западной окраине Тамбова, возле микрорайона Волжский. Там за 44,7 млн руб. продаются 2,14 га с гаражом (540 кв. м), нежилым зданием (451 кв. м) и складами (660 кв. м, 878 кв. м и рядом мелких) на улице Бастионной, 24б. По соседнему адресу за 7,1 млн руб. выставлен на торги склад (находящийся в «удовлетворительном» состоянии, но со следами трещин) площадью 485 кв. м на участке площадью 0,23 га. Третий объект в этой части города — заросшая травой территория площадью 3,1 га на улице Волжской, 75, не имеющая ни зданий, ни инфраструктуры: она предназначена для размещения складов и овощехранилища и продается за 38,6 млн руб.

В «Созвездии» вчера не успели ответить на вопросы «Ъ-Черноземье» о причинах продажи и о том, как она отразится на выпуске предприятиями продукции оборонного назначения. Среди активов, впрочем, нет новых или явно задействованных в производственной цепочке помещений, следует из приложенных к лотам фотографий. В некоторых случаях аукционы идут на повышение, в других — на понижение (в таком случае указана цена отсечения, по которой наиболее вероятна продажа). Стены некоторых объектов исписаны вандалами; отдельные помещения захламлены или частично разрушены.

Директор агентства недвижимости «Этажи» в Тамбове Дмитрий Сажнев называет привлекательными для застройки обе промплощадки в Тамбове. «Заводы “Эфир” и “Ревтруд” по сути находятся в центре города, где свободной земли очень мало. Напротив “Ревтруда” есть несколько новостроек, и жилье там быстро продается. Так что здесь в перспективе можно построить и жилую, и коммерческую недвижимость. Площадки у “Октября” не так привлекательны, но коммерческие помещения здесь тоже могут пользоваться спросом»,— пояснил он.

Перспективы развития турбазы менее очевидны, добавил господин Сажнев: «Тулиновка — прекрасное место для отдыха, в получасе езды от центра Тамбова. Здесь есть девелоперские проекты, но ажиотажного спроса в них не наблюдается. Это место больше подходит для самостоятельного частного строительства, но крупные компании предпочитают проекты ИЖС ближе к городу: и ехать не так далеко, и инфраструктура качественнее».

Олег Мухин, Александр Прытков