Госдеп: JPMorgan разорвал корсчета с Россельхозбанком по своей инициативе

Американский банк JPMorgan, обрабатывавший часть платежей за экспорт российской сельхозпродукции, прекратил корреспондентские отношения с Россельхозбанком по собственной инициативе. Об этом сообщил глава Бюро по координации санкций Госдепа Джеймс О’Брайен, отметив, что решение было принято вопреки пожеланиям администрации президента США Джо Байдена.

«Это было решение JPMorgan, и на самом деле мы ясно дали понять российской стороне, что если бы они могли продемонстрировать признаки того, что они возвращаются к сделке, было бы намного проще сохранить работу этой платежной системы»,— сообщил господин О’Брайен агентству Reuters.

По словам неназванного источника, изначально JPMorgan дал согласие на осуществление этих платежных операций по просьбе американского правительства. Джеймс О’Брайен уточнил, что администрация не поощряла желание банка разорвать корреспондентские отношения. «Мы призвали их проявить терпение, если Россия подаст какой-либо знак»,— сказал он.

Reuters в апреле сообщал, что Управление по контролю за иностранными активами США разрешило JP Morgan обработку платежей Россельхозбанка. При этом разрешение выдавалось на «очень ограниченную и строго контролируемую» сделку по экспорту сельскохозяйственной продукции.

Как сообщала представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, корреспондентские отношения Россельхозбанка и JP Morgan были разорваны 2 августа. Прямой канал между кредитными организациями задумывался в качестве альтернативы системы SWIFT — одно из ключевых условий России для возобновления зерновой сделки, из которой она вышла 17 июля.

Лусине Баласян