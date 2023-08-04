Россельхозбанк и JP Morgan закрыли корсчета по зерновой сделке

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что российский Россельхозбанк (РСХБ) и американский JP Morgan прекратили корреспондентские отношения в рамках зерновой сделки. Прямой канал между кредитными организациями задумывался в качестве альтернативы системы SWIFT.

Мария Захарова, отвечая на вопрос журналистов о перспективах возобновления зерновой сделки, из которой Россия вышла 17 июля, указала, что «пока говорить о каких-либо позитивных сдвигах не приходится». Она уточнила, что корреспондентские отношения РСХБ и JP Morgan были разорваны 2 августа.

Переподключение РСХБ к SWIFT — одно из ключевых условий России для возобновления зерновой сделки. Банк был отключен от SWIFT в рамках шестого пакета санкций Евросоюза, введенного в июне 2022 года.

Reuters в апреле сообщал, что Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) разрешило JP Morgan обработку платежей Россельхозбанка. При этом разрешение выдавалось на «очень ограниченную и строго контролируемую» сделку по экспорту сельскохозяйственной продукции.

О последствиях остановки зерновой сделки — в материале «Ъ» «Пути зерна неисповедимы».

Лусине Баласян