Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Россельхозбанк и JP Morgan закрыли корсчета по зерновой сделке

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что российский Россельхозбанк (РСХБ) и американский JP Morgan прекратили корреспондентские отношения в рамках зерновой сделки. Прямой канал между кредитными организациями задумывался в качестве альтернативы системы SWIFT.

Мария Захарова, отвечая на вопрос журналистов о перспективах возобновления зерновой сделки, из которой Россия вышла 17 июля, указала, что «пока говорить о каких-либо позитивных сдвигах не приходится». Она уточнила, что корреспондентские отношения РСХБ и JP Morgan были разорваны 2 августа.

Переподключение РСХБ к SWIFT — одно из ключевых условий России для возобновления зерновой сделки. Банк был отключен от SWIFT в рамках шестого пакета санкций Евросоюза, введенного в июне 2022 года.

Reuters в апреле сообщал, что Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) разрешило JP Morgan обработку платежей Россельхозбанка. При этом разрешение выдавалось на «очень ограниченную и строго контролируемую» сделку по экспорту сельскохозяйственной продукции.

О последствиях остановки зерновой сделки — в материале «Ъ» «Пути зерна неисповедимы».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...