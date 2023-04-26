JPMorgan получил лицензию OFAC на обработку платежей для Россельхозбанка

Американский банк JPMorgan Chase & Co. получил разрешение от Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) на обработку платежей для Россельхозбанка. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источник с российской стороны. Однако использовать эти платежи в качестве замены системы SWIFT не получится, отметил собеседник агентства.

«JPMorgan получил лицензию OFAC на осуществление платежей в отношении экспорта сельскохозяйственной продукции, но транзакции затруднены»,— приводит Reuters слова собеседника. JPMorgan Chase & Co. на запросы агентства о комментариях не ответил.

Другой источник Reuters, знакомый с условиями соглашения OFAC, рассказал, что Госдепартамент и Минфин США попросили JPMorgan провести «очень ограниченную и строго контролируемую» сделку по экспорту сельскохозяйственной продукции. Сделка, по данным агентства, состоялась в апреле.

Россельхозбанк был отключен от системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций Евросоюза в июне 2022 года. Переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT — одно из ключевых требований России для продления соглашение об экспорте украинского зерна. Действие зерновой сделки заканчивается 18 мая. 24 апреля Минобороны России пригрозило отказом России продлевать зерновую сделку из-за атак на пункт базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма 23 марта и 24 апреля. В них Минобороны обвинило украинские вооруженные силы. Украина использование зернового коридора для атак морскими дронами отрицает.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «Всему свой срок».