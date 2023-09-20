Минобороны Армении сообщило об обстреле со стороны Азербайджана

Министерство обороны Армении сообщило, что 20 сентября около 22:50 по местному времени (21:50 мск) подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям в районе населенного пункта Сотк Гегаркуникской области. Минобороны Азербайджана отвергло обвинения и назвало информацию об обстреле ложной.

Село Сотк расположено в 5 км от границы Армении с Азербайджаном — и в нескольких десятках километров от Нагорного Карабаха.

С 13:00 20 сентября в Нагорном Карабахе установлен режим прекращения огня. Минобороны Азербайджана сообщило о приостановлении «антитеррористической операции». Армия Нагорного Карабаха, в свою очередь, объявила о решении сложить оружие и прекратить огонь в одностороннем порядке.

Вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе 19 сентября. По данным уполномоченного по правам человека в Нагорном Карабахе Гегама Степаняна, в результате погибли по меньшей мере 200 человек, ранены еще 400. Также погибли несколько российских миротворцев.

Подробнее о первом дне «операции» — в материале «Ъ» «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».

Лусине Баласян