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Коммерсантъ FM
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Нефтяные цены припугнули пошлиной

Но пока ограничатся борьбой с серым экспортом

Слухи о введении заградительной экспортной пошлины на нефтепродукты и ряд заявлений чиновников остудили ситуацию в топливном секторе. Стоимость нефтепродуктов снижается уже второй день подряд, основные виды потеряли в цене от 2 тыс. до 6 тыс. руб. Для дальнейшего сдерживания роста цен на нефтепродукты правительство уже в ближайшие дни обещает «радикальные меры» в отношении серого экспорта и готово пойти на более серьезные шаги в случае необходимости. Но введению пошлины в $250 на тонну пока препятствует нерешенность вопроса о компенсации ее нефтеперерабатывающим заводам.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Котировки всех видов топлива на СПбМТСБ, которые активно росли последние несколько недель, резко пошли вниз. По итогам торгов на бирже 20 сентября стоимость бензина марки АИ-92 в европейской части России упала почти на 4%, до 65,6 тыс. руб. за тонну, еще сильнее просела цена марки АИ-95 (на 5,06%, до 69,3 тыс. руб. за тонну). Накануне эти виды топлива также показывали отрицательную динамику. Дизельное топливо подешевело на 2,1%, до 73,4 тыс. руб. за тонну.

Основной причиной такой резкой смены тренда стали слухи о возможном введении заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов в $250 на тонну, а также вероятность полного запрета их поставок за рубеж. Как пояснил во вторник в Госдуме первый заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин, введение пошлины было одним из предложений, которые вносились несколько недель назад, однако это сделать невозможно, не решив вопрос о компенсации для НПЗ.

Замминистра отметил, что одной из причин роста цен на топливо в России, помимо девальвации рубля и подорожания нефти, к которой привязаны формулы расчета налогов, является дефицит дизтоплива в мире в целом и в Европе в частности.

Одним из факторов роста цен на нефтепродукты правительство считает их нелегальные поставки за границу. Господин Сорокин подчеркнул, что уже в ближайшие дни будут приняты радикальные меры по борьбе с серым экспортом, «когда товар покупается недобросовестным участником на внутреннем рынке и вывозится, потому что разница между внутренней ценой и экспортной альтернативой до сих пор очень существенная, она сейчас превышает 20 тыс. руб. на тонну, что для недобросовестных участников рынка создает стимул вывозить». Он пояснил, что эти предложения уже находятся в правительстве. Также он анонсировал ряд системных мер, которые повлияют на стоимость топлива на внутреннем рынке. В правительстве с лета обсуждается вопрос ограничения числа экспортеров топлива. Предполагается, что в новый спецреестр войдут только производители нефтепродуктов.

Власти хотят обложить пошлинами почти весь экспорт

В свою очередь, вице-премьер Александр Новак в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума отметил, что причиной роста цен стала диспропорция на оптовом рынке. По его словам, дефицита топлива на рынке нет, производство растет, но основная проблема связана с тем, что цены на внутреннем рынке выросли из-за роста мировой конъюнктуры. Господин Новак подчеркнул, что действия правительства уже приводят к стабилизации и балансировке топливного сектора, а «более кардинальные решения», которые обсуждались с министерствами, будут рассмотрены в короткие сроки в случае необходимости.

В ИГ «Петромаркет» уверены, что «рано или поздно проблема высоких оптовых цен на топливо будет решена, так как правительство активно работает над этим и обладает для этого всем необходимым инструментарием». Источники “Ъ” на рынке отмечают, что компании поддерживают борьбу правительства с серым экспортом, но опасаются неточностей в готовящихся законодательных актах. При этом они сомневаются, что в отношении рынка уже с октября будут применяться новые жесткие меры, такие как экспортная пошлина, в том числе потому, что «государство элементарно не успеет подготовить и утвердить все документы».

Ольга Мордюшенко

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