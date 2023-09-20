Путин и Пашинян созвонились впервые с начала операции Азербайджана в Карабахе

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян вечером 20 сентября провели телефонные переговоры. Это первая беседа лидеров двух стран после «антитеррористической операции» Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Обсуждалась ситуация, которая сложилась в Нагорном Карабахе. Собеседники коснулись также вопросов двусторонней повестки дня Армения—Россия»,— сказано в Telegram-канале армянского правительства.

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, 21 сентября пройдут переговоры между Баку и Степанакертом. Владимир Путин отметил, что острую фазу конфликта удалось преодолеть, и «приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий».

Владимир Путин, как сказано в сообщении, добавил, что российские миротворцы «продолжают четко выполнять поставленные задачи» в Нагорном Карабахе.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос об аналогичном разговоре господина Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым ответил отрицательно и добавил, что «контакты продолжаются на рабочем уровне» и разговор может состояться «при необходимости».

Власти Азербайджана объявили о начале «антитеррористической операции» 19 сентября. Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян сообщил, что как минимум 200 человек погибли, более 400 получили ранения. Российская сторона утверждает, что миротворцы РФ за сутки эвакуировали больше 2 тыс. жителей Карабаха, из них около 1 тыс.— дети.

Сегодня, 20 сентября, Минобороны Азербайджана сообщило о договоренности приостановить военные действия, власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие. По словам Никола Пашиняна, армянская сторона не участвовала в обсуждении соглашения. Текст был подготовлен при посредничестве российских миротворцев. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в сегодняшнем обращении к гражданам заявил, что все поставленные задачи «операции» в Нагорном Карабахе были выполнены за сутки и страна восстановила свой суверенитет.

Подробнее о первом дне «операции» Баку в Карабахе — в материале «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».

Петр Бузлаев