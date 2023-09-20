Власти Польши объяснили отмену встречи Дуды и Зеленского

Президент Польши Анджей Дуда не смог встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за нехватки времени. Об этом журналистам сообщил глава Бюро международной политики администрации президента Польши Марчин Пшидач.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Анджей Дуда на заседании Генассамблеи ООН Фото: Reuters / Mike Segar Владимир Зеленский на заседании Генассамблеи ООН Фото: Reuters / Caitlin Ochs Следующая фотография 1 / 2 Анджей Дуда на заседании Генассамблеи ООН Фото: Reuters / Mike Segar Владимир Зеленский на заседании Генассамблеи ООН Фото: Reuters / Caitlin Ochs

«Такая встреча была предусмотрена вчера после обеда, в 11:30, но из-за долгих выступлений предшественников — президента Бразилии и президента Байдена — выступление президента Анджея Дуды передвинулось на 11:30, в связи с чем не было возможности организовать эту двустороннюю встречу»,— сказал господин Пшидач (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что «другой временной слот» для встречи не запланирован.

Ранее президент Дуда сообщил об отмене встречи с господином Зеленским на Генассамблее ООН в Нью-Йорке из-за изменений в расписании. Предположительно одной из тем для обсуждения глав государств должен был стать импорт украинского зерна.

15 сентября Еврокомиссия не стала продлевать эмбарго на поставки украинского зерна в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию. В ответ на это решение власти Польши, Венгрии и Словакии ввели собственный запрет на импорт зерна, обосновав его защитой интересов фермеров.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев может ввести ответное эмбарго определенных товаров. 18 сентября Украина подала иски во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии из-за продления запрета на импорт зерна.

В Еврокомиссии, комментируя снятие эмбарго, утверждают, что Киев обязался делать все возможное для предотвращения потрясений на рынках.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Как зерно на рану».

Петр Бузлаев