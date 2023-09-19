Украина может ввести ответное эмбарго в отношении Венгрии и Польши

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в своем Telegram-канале, что Киев может принять меры о запрете импорта на территорию страны определенных категорий товаров из Венгрии и Польши. Это произойдет в случае, если эти страны не отменят одностороннее эмбарго на ввоз украинской агропродукции. Ранее Украина подала формальный запрос в Польшу, Венгрию и Словакию о нарушении норм Всемирной торговой организации (ВТО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Clodagh Kilcoyne/File Photo, Reuters Фото: Clodagh Kilcoyne/File Photo, Reuters

«Если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты в отношении наших товаров, мы примем решение о запрете импорта в Украину определенных категорий товаров из указанных стран»,— сообщил Денис Шмыгаль.

По его словам, Киев уже начал «антидискриминационное расследование» против «недружественных действий» Польши, Венгрии и Словакии. Расследование проводится на основе статистики торговой сферы за 2023 год.

15 сентября Еврокомиссия (ЕК) не стала продлевать эмбарго на поставки зерновых с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Представители Польши, Венгрии и Словакии не согласились с этим и ограничили ввоз украинского зерна на национальном уровне. Венгрия также запретила ввоз 24 видов украинской сельхозпродукции. 18 сентября премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что Бухарест планирует ввести запрет на ввоз украинской агропродукции на 30 дней. Болгария стала единственной, кто не продлил запрет на импорт в одностороннем порядке.

Полина Мотызлевская