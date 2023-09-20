Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дуда сообщил об отмене встречи с Зеленским на полях сессии Генассамблеи ООН

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским, запланированная на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, отменилась из-за изменений в расписании. Стороны должны были обсудить в том числе импорт украинского зерна.

«На данный момент этот вопрос снят с повестки дня»,— сообщил господин Дуда на пресс-конференции, его слова приводит Polskie Radio. Он выразил надежду, что разговор лидеров состоится позднее. Владимир Зеленский отмену встречи не комментировал.

15 сентября Еврокомиссия не стала продлевать эмбарго на поставки зерновых с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Представители Польши, Венгрии и Словакии не согласились с этим и ограничили ввоз украинского зерна на национальном уровне, объяснив свое решение защитой интересов фермеров.

Вслед за этим премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил введение запрета на ввоз в страну определенных категорий товаров из Венгрии и Польши. Украина также подала формальный запрос в Польшу, Венгрию и Словакию о нарушении норм Всемирной торговой организации.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...