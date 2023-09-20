Дуда сообщил об отмене встречи с Зеленским на полях сессии Генассамблеи ООН

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским, запланированная на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, отменилась из-за изменений в расписании. Стороны должны были обсудить в том числе импорт украинского зерна.

«На данный момент этот вопрос снят с повестки дня»,— сообщил господин Дуда на пресс-конференции, его слова приводит Polskie Radio. Он выразил надежду, что разговор лидеров состоится позднее. Владимир Зеленский отмену встречи не комментировал.

15 сентября Еврокомиссия не стала продлевать эмбарго на поставки зерновых с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Представители Польши, Венгрии и Словакии не согласились с этим и ограничили ввоз украинского зерна на национальном уровне, объяснив свое решение защитой интересов фермеров.

Вслед за этим премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил введение запрета на ввоз в страну определенных категорий товаров из Венгрии и Польши. Украина также подала формальный запрос в Польшу, Венгрию и Словакию о нарушении норм Всемирной торговой организации.

Лусине Баласян