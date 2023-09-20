Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Двое спасателей погибли при обрушении на месте взрыва в Балашихе

По данным МЧС, в результате повторного обрушения на месте взрыва газа в девятиэтажке в Балашихе погибли двое спасателей. Еще четверо были извлечены живыми. Ранее сообщалось о троих погибших жителях дома.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

ЧП случилось сегодня, 20 сентября, в доме 10 на улице Октябрьской. Из-за взрыва обрушились перекрытия на 3-м, 4-м и 5-м этажах. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев говорил, что повреждено не менее десяти квартир. СКР возбудил дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Лаура Кеффер

Фотогалерея

Последствия взрыва в жилом доме в Балашихе

Предыдущая фотография
По данным МЧС, два человека находятся под завалами, еще два доставлены в больницу

По данным МЧС, два человека находятся под завалами, еще два доставлены в больницу

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Последствия взрыва газа

Последствия взрыва газа

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Жильцы первого и второго этажей эвакуировались из окон самостоятельно, остальных эвакуировала служба спасения

Жильцы первого и второго этажей эвакуировались из окон самостоятельно, остальных эвакуировала служба спасения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В результате взрыва газа погибли четыре человека

В результате взрыва газа погибли четыре человека

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Всего из дома были эвакуированы 170 человек

Всего из дома были эвакуированы 170 человек

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что есть угроза обрушения верхних этажей

В единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что есть угроза обрушения верхних этажей

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что повреждено не менее десяти квартир, есть задымление

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что повреждено не менее десяти квартир, есть задымление

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

На месте происшествия работают более 160 человек и 40 единиц техники

На месте происшествия работают более 160 человек и 40 единиц техники

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Последствия взрыва газа в жилом доме

Последствия взрыва газа в жилом доме

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Повторное обрушение в жилом доме

Повторное обрушение в жилом доме

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Падение плиты в результаты повторного обрушения

Падение плиты в результаты повторного обрушения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Спасатели на месте повторного обрушения

Спасатели на месте повторного обрушения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Сотрудники МЧС оказывают помощь пострадавшему спасателю

Сотрудники МЧС оказывают помощь пострадавшему спасателю

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Спасатели на месте происшествия

Спасатели на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 14

По данным МЧС, два человека находятся под завалами, еще два доставлены в больницу

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Последствия взрыва газа

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Жильцы первого и второго этажей эвакуировались из окон самостоятельно, остальных эвакуировала служба спасения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В результате взрыва газа погибли четыре человека

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Всего из дома были эвакуированы 170 человек

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что есть угроза обрушения верхних этажей

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что повреждено не менее десяти квартир, есть задымление

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

На месте происшествия работают более 160 человек и 40 единиц техники

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Последствия взрыва газа в жилом доме

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Повторное обрушение в жилом доме

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Падение плиты в результаты повторного обрушения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Спасатели на месте повторного обрушения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Сотрудники МЧС оказывают помощь пострадавшему спасателю

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Спасатели на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...