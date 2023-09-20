Двое спасателей погибли при обрушении на месте взрыва в Балашихе

По данным МЧС, в результате повторного обрушения на месте взрыва газа в девятиэтажке в Балашихе погибли двое спасателей. Еще четверо были извлечены живыми. Ранее сообщалось о троих погибших жителях дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

ЧП случилось сегодня, 20 сентября, в доме 10 на улице Октябрьской. Из-за взрыва обрушились перекрытия на 3-м, 4-м и 5-м этажах. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев говорил, что повреждено не менее десяти квартир. СКР возбудил дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Лаура Кеффер