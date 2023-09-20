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Коммерсантъ FM
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В доме в Балашихе произошло повторное обрушение, спасатели под завалами

В доме в Балашихе, где ранее сегодня взорвался газ, произошло повторное обрушение. Под завалами оказались трое спасателей, сообщает МЧС.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«На месте проведения аварийно-спасательных работ в Балашихе произошло повторное обрушение перекрытий дома. По предварительной информации, пострадали трое спасателей»,— говорится в сообщении МЧС.

Как уточняет ТАСС, рухнули две плиты, где работали спасатели. Telegram-канал Shot, сообщает, что плиты упали на завалы, под которыми были заблокированы женщина с пятилетней дочерью.

Взрыв газа в доме №10 на ул. Октябрьской в Балашихе произошел сегодня утром. В результате обрушились плиты на третьем, четвертом и пятом этажах. Погибли три человека. Сообщалось об угрозе обрушения верхних этажей. Всего из дома, где прогремел взрыв, были эвакуированы 170 человек.

Фотогалерея

Последствия взрыва в жилом доме в Балашихе

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По данным МЧС, два человека находятся под завалами, еще два доставлены в больницу

По данным МЧС, два человека находятся под завалами, еще два доставлены в больницу

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Последствия взрыва газа

Последствия взрыва газа

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Жильцы первого и второго этажей эвакуировались из окон самостоятельно, остальных эвакуировала служба спасения

Жильцы первого и второго этажей эвакуировались из окон самостоятельно, остальных эвакуировала служба спасения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В результате взрыва газа погибли четыре человека

В результате взрыва газа погибли четыре человека

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Всего из дома были эвакуированы 170 человек

Всего из дома были эвакуированы 170 человек

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что есть угроза обрушения верхних этажей

В единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что есть угроза обрушения верхних этажей

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что повреждено не менее десяти квартир, есть задымление

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что повреждено не менее десяти квартир, есть задымление

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

На месте происшествия работают более 160 человек и 40 единиц техники

На месте происшествия работают более 160 человек и 40 единиц техники

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Последствия взрыва газа в жилом доме

Последствия взрыва газа в жилом доме

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Повторное обрушение в жилом доме

Повторное обрушение в жилом доме

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Падение плиты в результаты повторного обрушения

Падение плиты в результаты повторного обрушения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Спасатели на месте повторного обрушения

Спасатели на месте повторного обрушения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Сотрудники МЧС оказывают помощь пострадавшему спасателю

Сотрудники МЧС оказывают помощь пострадавшему спасателю

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Спасатели на месте происшествия

Спасатели на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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По данным МЧС, два человека находятся под завалами, еще два доставлены в больницу

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Последствия взрыва газа

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Жильцы первого и второго этажей эвакуировались из окон самостоятельно, остальных эвакуировала служба спасения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В результате взрыва газа погибли четыре человека

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Всего из дома были эвакуированы 170 человек

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что есть угроза обрушения верхних этажей

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что повреждено не менее десяти квартир, есть задымление

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

На месте происшествия работают более 160 человек и 40 единиц техники

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Последствия взрыва газа в жилом доме

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Повторное обрушение в жилом доме

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Падение плиты в результаты повторного обрушения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Спасатели на месте повторного обрушения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Сотрудники МЧС оказывают помощь пострадавшему спасателю

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Спасатели на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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