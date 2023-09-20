В доме в Балашихе произошло повторное обрушение, спасатели под завалами

В доме в Балашихе, где ранее сегодня взорвался газ, произошло повторное обрушение. Под завалами оказались трое спасателей, сообщает МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«На месте проведения аварийно-спасательных работ в Балашихе произошло повторное обрушение перекрытий дома. По предварительной информации, пострадали трое спасателей»,— говорится в сообщении МЧС.

Как уточняет ТАСС, рухнули две плиты, где работали спасатели. Telegram-канал Shot, сообщает, что плиты упали на завалы, под которыми были заблокированы женщина с пятилетней дочерью.

Взрыв газа в доме №10 на ул. Октябрьской в Балашихе произошел сегодня утром. В результате обрушились плиты на третьем, четвертом и пятом этажах. Погибли три человека. Сообщалось об угрозе обрушения верхних этажей. Всего из дома, где прогремел взрыв, были эвакуированы 170 человек.