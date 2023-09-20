В результате взрыва газа в Балашихе погибли два человека

В результате взрыва газа в девятиэтажке в Балашихе погибли два человека, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах. Следственный комитет России возбудил дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура проводит проверку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«По предварительным данным, два человека под завалами без признаков жизни. Еще двоих извлекли живыми»,— заявили в экстренных службах.

ЧП случилось сегодня, 20 сентября, утром на ул. Октябрьской, д. 10. В результате взрыва обрушились плиты на третьем, четвертом и пятом этажах. Есть угроза обрушения верхних этажей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что повреждено не менее десяти квартир.

Лаура Кеффер