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Коммерсантъ FM
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В результате взрыва газа в Балашихе погибли два человека

В результате взрыва газа в девятиэтажке в Балашихе погибли два человека, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах. Следственный комитет России возбудил дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура проводит проверку.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«По предварительным данным, два человека под завалами без признаков жизни. Еще двоих извлекли живыми»,— заявили в экстренных службах.

ЧП случилось сегодня, 20 сентября, утром на ул. Октябрьской, д. 10. В результате взрыва обрушились плиты на третьем, четвертом и пятом этажах. Есть угроза обрушения верхних этажей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что повреждено не менее десяти квартир.

Лаура Кеффер

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