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Коммерсантъ FM
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Число погибших при взрыве газа в Балахише увеличилось до трех

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в подмосковной Балахише выросло до трех, рассказали в МЧС России. Ранее сообщалось о гибели двух человек. В МЧС также уточнили, что число пострадавших в результате происшествия увеличилось до четырех человек.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«3 человека погибли, 1 передан медикам, 3 оказана помощь на месте. По предварительной информации, 2 человека остаются под завалами»,— говорится в Telegram-канале ведомства. По информации ТАСС, в доме произошло повторное обрушение, под завалами оказались трое спасателей.

Всего из дома, где прогремел взрыв, были эвакуированы 170 человек. В настоящее время на месте происшествия работают более 160 человек и 40 единиц техники. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, на месте будет организовано три пункта временного размещения.

Взрыв газа в доме №10 на ул. Октябрьской в Балашихе произошел сегодня утром. В результате обрушились плиты на третьем, четвертом и пятом этажах. Есть угроза обрушения верхних этажей. По словам господина Воробьева, повреждено не менее десяти квартир.

Александр Кислов

Фотогалерея

Последствия взрыва в жилом доме в Балашихе

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Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Жильцы первого и второго этажей эвакуировались из окон самостоятельно, остальных эвакуировала служба спасения

Жильцы первого и второго этажей эвакуировались из окон самостоятельно, остальных эвакуировала служба спасения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В результате взрыва газа погибли три человека

В результате взрыва газа погибли три человека

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что есть угроза обрушения верхних этажей

В единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что есть угроза обрушения верхних этажей

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что повреждено не менее десяти квартир, есть задымление

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что повреждено не менее десяти квартир, есть задымление

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Медики на месте трагедии

Медики на месте трагедии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Последствия взрыва газа в жилом доме

Последствия взрыва газа в жилом доме

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Последствия взрыва газа

Последствия взрыва газа

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Жильцы первого и второго этажей эвакуировались из окон самостоятельно, остальных эвакуировала служба спасения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В результате взрыва газа погибли три человека

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что есть угроза обрушения верхних этажей

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что повреждено не менее десяти квартир, есть задымление

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Медики на месте трагедии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Последствия взрыва газа в жилом доме

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Последствия взрыва газа

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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