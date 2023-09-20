Число погибших при взрыве газа в Балахише увеличилось до трех

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в подмосковной Балахише выросло до трех, рассказали в МЧС России. Ранее сообщалось о гибели двух человек. В МЧС также уточнили, что число пострадавших в результате происшествия увеличилось до четырех человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«3 человека погибли, 1 передан медикам, 3 оказана помощь на месте. По предварительной информации, 2 человека остаются под завалами»,— говорится в Telegram-канале ведомства. По информации ТАСС, в доме произошло повторное обрушение, под завалами оказались трое спасателей.

Всего из дома, где прогремел взрыв, были эвакуированы 170 человек. В настоящее время на месте происшествия работают более 160 человек и 40 единиц техники. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, на месте будет организовано три пункта временного размещения.

Взрыв газа в доме №10 на ул. Октябрьской в Балашихе произошел сегодня утром. В результате обрушились плиты на третьем, четвертом и пятом этажах. Есть угроза обрушения верхних этажей. По словам господина Воробьева, повреждено не менее десяти квартир.

Александр Кислов