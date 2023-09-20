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Коммерсантъ FM
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МЧС рассказало о последствиях взрыва газа в доме в Балашихе

В результате взрыва газа в жилом доме в Балашихе двое человек погибли, двое находятся под завалами, еще двое доставлены в больницу. Всего из дома были эвакуированы 170 человек, сообщило МЧС России.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Из дома в Балашихе сегодня эвакуировано 170 человек. Пострадавшим оказывается помощь психологами МЧС. На месте работают три пункта временного размещения. По уточненной информации, в результате происшествия: два человека пострадали, они госпитализированы; два погибли; два находятся под завалами»,— говорится в сообщении. Сейчас на месте происшествия работают более 160 человек и 40 единиц техники.

Взрыв газа в доме 10 на ул. Октябрьской в Балашихе произошел сегодня, 20 сентября, утром. В результате обрушились плиты на 3-м, 4-м и 5-м этажах. Есть угроза обрушения верхних этажей. По словам главы Московской области Андрея Воробьева, повреждено не менее десяти квартир.

Милена Костерева

Фотогалерея

Последствия взрыва в жилом доме в Балашихе

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Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Жильцы первого и второго этажей эвакуировались из окон самостоятельно, остальных эвакуировала служба спасения

Жильцы первого и второго этажей эвакуировались из окон самостоятельно, остальных эвакуировала служба спасения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В результате взрыва газа погибли три человека

В результате взрыва газа погибли три человека

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что есть угроза обрушения верхних этажей

В единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что есть угроза обрушения верхних этажей

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что повреждено не менее десяти квартир, есть задымление

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что повреждено не менее десяти квартир, есть задымление

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Медики на месте трагедии

Медики на месте трагедии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Последствия взрыва газа в жилом доме

Последствия взрыва газа в жилом доме

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Последствия взрыва газа

Последствия взрыва газа

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Жильцы первого и второго этажей эвакуировались из окон самостоятельно, остальных эвакуировала служба спасения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В результате взрыва газа погибли три человека

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что есть угроза обрушения верхних этажей

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что повреждено не менее десяти квартир, есть задымление

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Медики на месте трагедии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Последствия взрыва газа в жилом доме

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Последствия взрыва газа

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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