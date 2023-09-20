В Балашихе в многоэтажке произошел взрыв газа, обрушились три этажа

Взрыв прогремел в девятиэтажке в подмосковной Балашихе, сообщает МЧС. В квартире на четвертом этаже взорвался газ. По предварительным данным, пострадал один человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Инцидент произошел на ул. Октябрьской, д. 10. В результате взрыва обрушились третий и четвертый этажи. В единой дежурно-диспетчерской службе добавили, что есть угроза обрушения конструкций на пятом и шестом этажах. Позднее ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области сообщил, что на пятом этаже тоже обрушились плиты.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что повреждено не менее десяти квартир, есть задымление. На место выехал вице-губернатор области по безопасности.

Канал 112 передает, что жильцы первого и второго этажей эвакуировались из окон самостоятельно, сейчас эвакуируют остальных. Сотрудники МЧС приступили к разбору завалов.

Лаура Кеффер