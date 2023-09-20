Что происходит после ввода войск России на Украину. День 574-й

Замминистра экономики Украины Тарас Качка сообщил, что в ближайшие дни власти введут эмбарго на поставку некоторых видов сельхозпродукции из Польши. Страны G7 считают, что конфликт на Украине продлится шесть-семь лет, сообщает Bloomberg. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о значительном прогрессе Украины в части реформ, необходимых для вступления в Евросоюз. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:21. Президент Польши, отменивший встречу с Зеленским на ГА ООН, сравнил Украину с «утопающим», который цепляется за все подряд и способен «утащить на дно» вместе с собой.

8:56. Министр Польши по делам Европейского союза Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от мнения польских граждан.

8:54. Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка сообщил, что в ближайшие дни власти введут эмбарго на поставку некоторых видов сельхозпродукции из Польши. Меру введут в ответ на продление в одностороннем порядке Польшей запрета на импорт украинского зерна.

8:54. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас после первой встречи с недавно назначенным украинским коллегой Рустемом Умеровым сообщил о необходимости создания на Украине «коалиции по разминированию». Он также анонсировал новый пакет военной помощи.

8:54. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о значительном прогрессе Украины в части реформ, необходимых для вступления в Евросоюз. Она отметила, что реформирование государственной системы осложняется в связи с ведением боевых действий.

8:54. Военный конфликт на Украине может продлиться еще шесть-семь лет, и союзникам Киева надо планировать его финансовую поддержку на такой срок, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника одной из европейских стран G7.