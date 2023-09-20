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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 574-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 20 сентября

Замминистра экономики Украины Тарас Качка сообщил, что в ближайшие дни власти введут эмбарго на поставку некоторых видов сельхозпродукции из Польши. Страны G7 считают, что конфликт на Украине продлится шесть-семь лет, сообщает Bloomberg. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о значительном прогрессе Украины в части реформ, необходимых для вступления в Евросоюз. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:21. Президент Польши, отменивший встречу с Зеленским на ГА ООН, сравнил Украину с «утопающим», который цепляется за все подряд и способен «утащить на дно» вместе с собой.

8:56. Министр Польши по делам Европейского союза Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от мнения польских граждан.

8:54. Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка сообщил, что в ближайшие дни власти введут эмбарго на поставку некоторых видов сельхозпродукции из Польши. Меру введут в ответ на продление в одностороннем порядке Польшей запрета на импорт украинского зерна.

8:54. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас после первой встречи с недавно назначенным украинским коллегой Рустемом Умеровым сообщил о необходимости создания на Украине «коалиции по разминированию». Он также анонсировал новый пакет военной помощи.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:54. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о значительном прогрессе Украины в части реформ, необходимых для вступления в Евросоюз. Она отметила, что реформирование государственной системы осложняется в связи с ведением боевых действий.

8:54. Военный конфликт на Украине может продлиться еще шесть-семь лет, и союзникам Киева надо планировать его финансовую поддержку на такой срок, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника одной из европейских стран G7.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 573-й

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