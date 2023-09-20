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Коммерсантъ FM
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Секретарь Совбеза Армении обвинил Россию в невыполнении обязательств в Карабахе

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Россия не выполняет обязательства по защите Нагорного Карабаха, установленные трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. Он обвинил российских миротворцев в том, что в ответ на «антитеррористическую операцию» Азербайджана не было предпринято каких-либо действий.

«Они распространяют какие-то заявления, что узнали несколько минут назад, но на самом деле, начиная с 4 сентября мы информировали международное сообщество. Вы знаете, что премьер-министр Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором полностью описана ситуация. И у них есть обязанность, и они должны ее выполнить»,— сказал господин Григорян в эфире «Общественного телевидения», его слова приводит Armenpress.

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Согласно совместному заявлению лидеров Армении, Азербайджана и России, в Нагорном Карабахе действует миротворческий центр по контролю за режимом прекращения огня. Миротворческий контингент развернут вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Минобороны Азербайджана назвало поводом для проведения операции регулярные обстрелы со стороны армянских военных и минирование ими территорий. В начале сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что Азербайджан стягивает войска к линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

МИД России сообщал, что российский миротворческий контингент, дислоцированный в регионе, получил информацию о проведении операции за несколько минут до ее начала. Ведомство призвало стороны прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения. По данным властей Нагорного Карабаха, в результате обстрелов погибли 27 человек.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».

Лусине Баласян

Фотогалерея

Последствия обстрела Нагорного Карабаха

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Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана днем 19 сентября &lt;br>На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана днем 19 сентября
На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Фото: oldhike / ТАСС

Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения &lt;br>На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения
На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек &lt;br>На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек
На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Фото: oldhike / ТАСС

Последствия обстрела Степанакерта

Последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха «большей частью находятся в бомбоубежищах»

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха «большей частью находятся в бомбоубежищах»

Фото: Siranush Sargsyan / AP

Последствия обстрела Степанакерта

Последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

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Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана днем 19 сентября
На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Фото: oldhike / ТАСС

Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения
На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек
На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Фото: oldhike / ТАСС

Последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха «большей частью находятся в бомбоубежищах»

Фото: Siranush Sargsyan / AP

Последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

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