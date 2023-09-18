Вращай оружием

Президент Украины Владимир Зеленский отправляется в США, где его ждет плотная военно-политическая программа. Сначала украинский лидер намерен выступить на Неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи (ГА) ООН и вновь попытаться завоевать симпатии государств, не поддерживающих ни одну из сторон конфликта. Прежние попытки убедить страны Глобального Юга пересмотреть свою позицию серьезным успехом не увенчались, но в Киеве, очевидно, не намерены опускать руки. Затем господина Зеленского примут в Вашингтоне, где он встретится с президентом США Джо Байденом, а также с членами Конгресса от обеих партий. Американских политиков он намерен попросить об усилении военной поддержки для придания динамики украинскому контрнаступлению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президенты США и Украины Джо Байден (слева) и Владимир Зеленский

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Президенты США и Украины Джо Байден (слева) и Владимир Зеленский

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Владимир Зеленский второй раз с февраля 2022 года совершит поездку в США. И если в декабре 2022-го он летал туда сугубо по двусторонней программе — решать преимущественно военные вопросы, то в сентябре 2023-го перед украинским президентом стоят куда более широкие задачи.

Ожидается, что во вторник господин Зеленский появится в Нью-Йорке и выступит с трибуны ГА ООН. В прошлом году президент Украины обращался к миру в ходе 77-й сессии Генассамблеи по видеосвязи, но на этот раз в Киеве решили, что личное присутствие может иметь больший эффект и оказаться полезнее выступления с экрана. Уже несколько месяцев Киев и его союзники ведут борьбу за симпатии незападных стран, которые, по их мнению, могут сыграть важную роль в прекращении российско-украинского конфликта, в случае если они откажутся от своего нейтралитета.

Другое дело, что пока эти попытки не привели к ощутимому успеху, а представители Глобального Юга и так активнее других призывают к скорейшему урегулированию. Правда, условия, на которых они предлагают это сделать, не устраивают ни Украину, ни ее союзников.

Все мирные планы, будь то китайский или, например, африканский, подразумевают прекращение огня без предварительных условий, а также немедленный старт мирных переговоров. И хотя в них так или иначе фигурирует отсылка к уважению территориальной целостности, в Киеве такие инициативы воспринимают как предложение Украине в обмен на мир отказаться от части территорий в границах 1991 года. Получится ли у господина Зеленского убедить Глобальный Юг в том, что Киев не считает такой сценарий возможным, не вполне понятно. Тем не менее значительная доля экспертов сомневается, что одно выступление, пусть и очное, с трибуны ГА ООН заставит незападных игроков иначе взглянуть на проблему.

В преддверии визита в США Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS в очередной раз заверил, что конфликт с Россией не может быть завершен путем территориальных уступок. «Нет. Это наша территория»,— сказал украинский лидер, подчеркнув, что ни он, ни страна к размену — территории на мир — не готовы. При этом если раньше господин Зеленский в том числе не исключал возвращения военным путем Крыма, то на этот раз подобный вопрос корреспондента он оставил без ответа.

В любом случае хотя бы частичное привлечение на свою сторону как можно большего числа государств, чтобы затем выйти на «саммит мира», в Киеве считают важным направлением дипломатической работы и не намерены с этого пути сворачивать.

Вероятно, что Владимир Зеленский также примет участие и в заседании Совбеза ООН по Украине, намеченном на 20 сентября. Россию, по словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, на этой дискуссии будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Но даже несмотря на присутствие на мероприятии главы российской делегации, господин Небензя заранее заключил, что «выхлоп» от заседания будет, «очевидно, нулевой». Он уверен, что господину Лаврову придется принять участие в «очередном "шоу", главная роль в котором отводится украинскому президенту».

При этом попытки Украины привлечь к своей «формуле мира» нейтральные страны Василий Небензя счел безуспешными, и даже нет никаких признаков, что в эту дискуссию удалось вовлечь ООН.

Между тем Владимир Зеленский намерен использовать площадку ГА ООН и для двусторонних контактов. В частности, ожидаются его встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Польши Анджеем Дудой. С обоими политиками украинскому лидеру есть что обсудить, и в этих контактах повестка не ограничивается только лишь вопросами, связанными с конфликтом.

В то же время переговоры Владимира Зеленского и Джо Байдена хотя и могли бы состояться в стенах ООН, где оба лидера выступают во вторник, но все же пройдут в четверг, 21 сентября, в Вашингтоне. И в этой части программы визит господина Зеленского приобретает ставшие уже классическими черты всех его поездок за границу с февраля 2022 года. Каждый раз, когда Украине требовалось подтолкнуть союзников к более активным поставкам вооружений, президент страны отправлялся за рубеж.

Вот и сейчас, когда в Конгрессе рассматривается запрос Джо Байдена об одобрении дополнительных $24 млрд на помощь Украине, а внутри США достаточно активно ведут себя сторонники снижения поддержки Киева, появление господина Зеленского в американской столице преследует вполне конкретные цели.

Как отметил в интервью газете The Daily Telegraph координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, число членов Палаты представителей, особенно республиканцев, критикующих непомерно большие, с их точки зрения, расходы на Украину, постоянно растет. По его словам, речь идет о «небольшой, но громкой группе». И, видимо, в противовес этим голосам в стенах Конгресса и прозвучит речь Владимира Зеленского.

Изначально появились сообщения, что обращения ко всему Конгрессу, как это было в декабре 2022 года, у президента Украины не будет. Вместо этого он проведет переговоры с группами демократических и республиканских законодателей. Правда, позднее телеканал CNN сообщил, что утром 21 сентября украинский лидер выступит перед полным составом Сената и лишь после этого отправится в Белый дом на переговоры с Джо Байденом.

У американского президента Владимир Зеленский намерен попросить поддержки для украинского контрнаступления в виде дополнительных поставок вооружений. Судя по всему, особое внимание будет уделено дальнобойным ракетам ATACMS. Вокруг них в последнее время не утихает жаркая дискуссия. Киев давно запрашивает у Вашингтона эти ракеты с дальностью до 300 км, однако неизменно натыкается на отказ. Тем не менее в последние недели в этом вопросе наметился сдвиг. По данным американских СМИ, буквально неделю назад Госдепартамент и Пентагон рекомендовали господину Байдену дать добро на поставки ATACMS Украине. А на днях четыре влиятельных сенатора-республиканца — Том Коттон, Роджер Уикер, Линдси Грэм и Сюзан Коллинз — отправили президенту США письмо, в котором потребовали от него передать Украине эти ракеты, чтобы «помочь продвинуться в контрнаступлении, которое движется слишком медленно».

Между тем в Москве традиционно заявляют, что какие-либо поставки вооружений Украине не заставят Россию отказаться от своих целей.

Сергей Лавров, комментируя возможность поставок дальнобойных ракет Киеву, недавно заверил, что США «управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников». «Украину подготовили, долгие годы готовили, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России»,— заключил глава МИДа.

Алексей Забродин