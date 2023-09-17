Лавров: США управляют конфликтом на Украине и ведут войну против России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США управляют военным конфликтом на Украине и фактически ведут против РФ войну. Так глава российского МИДа в интервью журналисту Павлу Зарубину прокомментировал сообщения о возможной отправке Киеву американских дальнобойных ракет ATACMS.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Происходит то, что Украину долгие годы готовили, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России. Что бы они не говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников — они ведут против нас войну. Украину подготовили, долгие годы готовили для того, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России»,— рассказал господин Лавров.

Комментировать сроки возможных поставок ракет ATACMS Киеву глава МИД России отказался. «Я не в состоянии комментировать их заявления, у них семь пятниц на неделе»,— сказал министр. По его словам, Киев тем самым может готовить общественное мнение, но «то, что это не изменит существа происходящего на Украине — это факт».

В декабре 2022 года Сергей Лавров также заявлял о том, что «коллективный Запад во главе с США» давно объявил России войну. По его словам, это произошло «после госпереворота на Украине в 2014 году». В Кремле после этого заявили о том, что США и другие западные государства ведут против России «прокси-войну», постоянно наращивая поставки оружия и военной техники для украинской армии.

О том, что происходит на Украине после ввода российских войск, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов