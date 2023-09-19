Песков: о состоянии Рамзана Кадырова добавить нечего

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что ничего не может добавить о здоровье главы Чечни Рамзана Кадырова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ

«Нет, нечего добавить. У администрации президента нет функции следить за здоровьем людей и сообщать об этом. Ничего не могу сказать»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Накануне пресс-секретаря уже спрашивали о состоянии Рамзана Кадырова. Он ответил, что в Кремле «не располагают информацией на этот счет». 17 сентября сообщения о возможной болезни главы Чечни стали распространяться в Telegram-каналах и СМИ — некоторые из них писали о том, что господин Кадыров находится в коме из-за острой почечной недостаточности. Об ухудшении здоровья Рамзана Кадырова заявили и в главном управлении разведки Украины.

После этого в Telegram-канале Рамзана Кадырова было опубликовано видео с пробежки. «Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит»,— сказал в нем господин Кадыров.

В начале июля в Telegram-каналах также распространялись сообщения о госпитализации Рамзана Кадырова. Тогда он опроверг слухи, выйдя в прямой эфир в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Петр Бузлаев