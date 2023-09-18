Песков: Кремлю неизвестно о состоянии здоровья Рамзана Кадырова

Кремлю ничего не известно о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова, про которую писали СМИ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, мы не располагаем какой-то информацией на этот счет. И в любом случае администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья, поэтому здесь нам нечего сказать»,— сказал господин Песков во время пресс-колла. Он добавил, что у президента Владимира Путина в последние дни не было встреч с Рамзаном Кадыровым.

Накануне в Telegram-каналах и СМИ появилась информация о болезни Рамзана Кадырова — некоторые из них писали, что глава региона находится коме из-за острой почечной недостаточности. Об ухудшении здоровья господина Кадырова говорил и представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

После этих сообщений в Telegram-канале Рамзана Кадырова появилось видео, в котором глава Чечни посоветовал «всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе».

В начале июля в Telegram-каналах также распространялась информация о госпитализации Рамзана Кадырова. Тогда глава региона опроверг слухи, выйдя в прямой эфир в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Петр Бузлаев