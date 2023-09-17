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Коммерсантъ FM
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В Telegram Кадырова на фоне слухов о его болезни появились видео с пробежки

В Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова были опубликованы видео, на которых он совершает пробежку. В подписи к видео он посоветовал всем, «кто не может отличить правду от лжи», «погулять на свежем воздухе». Ранее представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что у главы Чечни проблемы со здоровьем и он, вероятно, находится в коме.

«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит»,— говорится в описании к видео. На самих видео Рамзан Кадыров произносит фразы на чеченском. «Хорошо, идет дождь, читают Коран»,— сказал глава Чечни в первом видео (на записи слышно чтение Корана). «Я полагающиеся мне 7 км уже сделал. Так что занимайтесь спортом»,— добавил он на втором видео.

Информация об ухудшении здоровья Рамзана Кадырова начала распространяться на этой неделе в оппозиционных чеченских Telegram-каналах. Сообщения о проблемах со здоровьем у главы Чечни также опубликовали украинские издания. 15 сентября представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил, что Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии. После заявления Андрея Юсова на странице Рамзана Кадырова во «ВКонтакте» появилось короткое видео, на котором он совершает прогулку с семьей. Самого Рамзана Кадырова показывают со спины.

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