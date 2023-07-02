Кадыров вышел в прямой эфир с Делимхановым и опроверг слухи о своей болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) вместе с депутатом Государственной думы Адамом Делимхановым, тем самым опровергнув слухи о своей болезни, которые распространялись в социальных сетях.

«Мы живем потихоньку... Долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить»,— сказал Рамзан Кадыров в эфире (цитата по Telegram-каналу ЧГТРК «Грозный»).

«Дальше будем продолжать выполнять задачи, поставленные вами. И нашим врагам... К врагам-то мы относимся с уважением. Вот этим шайтанам и сплетникам хотим сказать: "Ахмат сила. Аллаху акбар"»,— добавил Адам Делимханов. Он показал на камеру дату на своем телефоне — 2 июля,— чтобы доказать, что видео снято сегодня.

Накануне несколько анонимных Telegram-каналов стали распространять информацию о том, что Рамзан Кадыров и Адам Делимханов госпитализированы в критическом состоянии. Утверждалось, в частности, что у главы Чечни полностью отказали почки.

14 июня в украинских Telegram-каналах появились сообщения о гибели Адама Делимханова в Запорожской области. Позднее телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы сообщил, что депутат не погиб, но был ранен. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сообщения о возможном ранении депутата Делимханова восприняли с тревогой, однако он посоветовал дождаться уточненных данных. Сразу после заявления Дмитрия Пескова Рамзан Кадыров написал пост в Telegram, в котором сообщил, что депутат «жив-здоров и даже не ранен». После этого на связь вышел сам Адам Делимханов, который заявил, что с ним «все хорошо».

Эрдни Кагалтынов