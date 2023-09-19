Корпоративы под вопросом

Новогодние корпоративы под угрозой отмены: сорваться могут уже заключенные контракты с госкомпаниями, рассказали “Ъ FM” участники рынка. Дело в том, что многие договоры на корпоративные вечеринки были подписаны еще в июле. Но из-за подорожания продуктов организаторы праздников опасаются, что им придется либо сокращать меню, чтобы удержаться в рамках бюджета, либо и вовсе разрывать соглашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Но у кейтеринга есть и третий вариант — поступиться собственной маржой, отмечает генеральный директор агентства Communicator Creative Events Егор Доброгорский: «Причина возможного срыва только одна — если у нас опять будет пандемия. Тут вопрос не в подорожании продуктов. Повышение цен на 6–7% это не много, потому что рентабельность кейтеринговой компании 25–40%.

Либо организации как-то снизят рентабельность, тем самым сохранят контракты, либо откажутся от них, что чревато в части уже разыгранных тендеров. В связи со сложной экономической ситуацией многие клиенты утверждают проекты в последний момент, поэтому ряд тендеров еще идет, а какие-то еще даже не начались.

Компании планируют встречать Новый год масштабнее, потому что люди устали от сложностей. Каждый помнит, как мы сидели грустно по домам, поэтому есть запрос на офлайн. Люди хотят видеться, общаться, праздновать. Но, наверное, это будет не как в старые добрые времена. Звезд, например, заказывают меньше из-за требуемых гонораров.

Стоимость организации корпоративного праздника этой зимой будет зависеть от бюджета компании. Если мы говорим про банкетное обслуживание, и это только еда, то средний чек на человека начинается от 6–7 тыс. руб., это с алкоголем. Если это премиальное обслуживание, то от 12–15 тыс. руб. К этому прибавляется аренда площадки, звезда, которую вы хотите пригласить выступить. Она может стоить 1 млн руб., а может и 5 млн руб. Поэтому средний чек — тысяч 30–40».

При этом некоторые компании тянут с решением о проведении корпоративов. Они предпочитают дождаться декабря, чтобы посмотреть на остатки бюджета, которые можно потратить на праздник. Уже сейчас многие клиенты event-организаторов заявляют о слишком высокой стоимости услуг, а к концу года они подорожают еще больше. Основная причина в нехватке рабочих рук и крупных гонорарах артистов, пояснила управляющий партнер 4banket.ru Наталия Жарова:

«Возьмем допандемическое время, когда самые крупные тендеры на горящие даты декабря закрывались уже в сентябре. Сейчас период принятия решения затянется, возможно, даже до конца ноября. В ноябре удастся заказать мероприятия на нетоповые даты, на январь.

Клиенты не понимают, почему все так дорого. А секрет кроется по большей части именно в персонале, в стоимости продуктов. Людей мало, и те, которые есть, существенно дороже. К этим же переменным относится и развлекательная программа, это весь наш шоу-бизнес. Прокатные компании, которые точно так же зависят от персонала. Вот это три основные составляющие, на которых базируется рост цены».

Большинство российских компаний (около 80%) заявили, что в этом году минимизировали траты. В первую очередь они урезали расходы на корпоративные мероприятия. Опрос в сентябре проводил сервис «Зарплата.ру». О снижении бюджета на корпоративы рассказали 40% руководителей. Совсем отказались от новогоднего торжества 16% респондентов. Для сравнения: в прошлом году таких было вдвое больше.

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Светлана Белова