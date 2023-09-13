В Челябинской области 40% компаний сократили расходы на корпоративы

В этом году 40% работодателей Челябинской области сократили затраты на корпоративные мероприятия. Об этом по итогам опроса руководителей и начальников отделов компаний региона сообщает сервис «Зарплата.ру».

Согласно исследованию, минимизируют траты в 2023 году 88% организаций Челябинской области. Сокращают расходы на подарки для сотрудников 38% работодателей, на рекламу — 31%. 27% компаний урезают командировочные затраты, 21% — затраты на коммерческий транспорт. Экономят на подборе персонала и представительских расходах 18% и 17% работодателей соответственно.

Также под сокращение попали такие статьи, как компенсация питания работников (14%), обучение и развитие персонала (12%) и фонд оплаты труда (10%).

«Кроме того, 15% компаний намерены отказаться от новогодних корпоративов в этом году. В минувшем году доля была существенно выше (31%)»,— отмечается в исследовании «Зарплаты.ру».

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