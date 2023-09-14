Новосибирские компании сокращают расходы на корпоративы и рекламу

В Новосибирской области предприниматели в этом году существенно минимизируют статьи своих расходов, сообщает Зарплата.ру. Так, расходы на проведение корпоративов снизили 34% региональных компаний. В тоже время, по данным авторов исследования, от новогоднего корпоратива в этом году готовы полностью отказаться 17% компаний (в прошлом году – 36%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Расходы на рекламу в этом году сократили 30% организаций, снизили командировочные расходы 27% предпринимателей, примерно такое же число сократило траты на подарки сотрудникам и компенсации на питание работников (25% и 22% соответственно). Также в числе статей, попавших по сокращение: расходы на корпоративный транспорт, программы ДМС, обучение персонала, подарки для клиентов и аренда офисов.

В следующем году экономить намерены 85% опрошенных предпринимателей. В тоже время в 62% компаний в 2024 году планируется индексация зарплат, в 15% – выборочно для определенных сотрудников, а в 23% индексации не будет.

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Оксана Павлова