Некорпоративное поведение

Россияне теряют интерес к корпоративам — отмечать профессиональные праздники или дни рождения компании вместе с коллегами не хочет каждый второй сотрудник. И, как показал опрос сервиса Superjob, их доля за два года выросла. При этом работодатели, напротив, чаще обращаются к такому формату развлечений. Что именно они выбирают для тимбилдинга? И сколько стоят летние корпоративы? Об этом — Алексей Нарышкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ

Опрошенные “Ъ FM” бизнесмены и специалисты event-индустрии чуть ли в один голос признают: два года пандемии и год военных действий на Украине не прошли для сферы корпоративов бесследно.

Некоторые компании за это время закрылись, обанкротились или покинули страну. Другие, наоборот, разрослись, и неформальные встречи с новыми сотрудниками стали в каком-то смысле необходимыми, пояснил председатель наблюдательного совета группы компаний «Белая дача» Виктор Семенов:

«Нам в этом году 105 лет. В 2022-м мы ничего не делали, но в этом году все-таки решили провести некий корпоративный выезд без каких-то излишних украшений: спорт, деловые игры. Наша компания работает в девяти регионах, и многие люди просто друг друга не знают.

Как раз для этого и проводятся подобные мероприятия, чтобы сотрудники знакомились, узнавали, чувствовали и потом уже более доверительно друг с другом работали».

Но дело не только в интеграции новичков в коллектив. Для бизнеса корпоративы вне офиса — это хорошая возможность напомнить о ценностях и стратегии компании, и пренебрегать ею не стоит, уверен сооснователь агентства Vinci Александр Изряднов:

«Основная проблема заключается в том, что сотрудники не всегда знают, какое место они занимают, какая работа ведется в соседних подразделениях. Это значит, что они используют только слухи для того, чтобы понимать, куда идет компания. Это неправильно.

Во время корпоратива всегда можно подвести итоги, рассказать об успехах, возможно, выделить каких-то работников. Это сильно поднимает моральный дух, повышает мотивацию, а также увеличивает срок работы сотрудника в компании, а это параметр сейчас крайне важен».

Между тем форматы корпоративов, как отмечают собеседники “Ъ FM”, в этом году не те, что прежде. Это уже не про застолье, веселье и спорт, а про развитие soft skills, отметил руководитель event-агентства Republic Free Юрий Мирошников:

«Когда приходит запрос, прямо в брифе перечисляется, какие качества нужно прокачать либо что поправить — взаимодействие внутри команды, эмоциональный интеллект, управленческие навыки. Мы стараемся все это учесть. Раньше тимбилдинги проводились по мотивам "Форт Боярда" или в формате пиратской вечеринки.

Сейчас, как правило, за основу берутся известные фильмы, например, "Однажды в Голливуде", "Казино", а дальше прописываются эти механики, чтобы можно было благодаря актерам, тренерам эту историю отработать внутри команды. Получается мягкое игровое вовлечение».

Даже крупные российские и зарубежные компании стараются в этом году экономить на корпоративах. При этом организация самих неформальных встреч выросла в цене, рассказал основатель event-агентства Big Jack Николай Андреев:

«Средний бюджет однодневного мероприятия на 100-200 сотрудников — примерно 20-25 тыс. руб. на человека. Это то, с чем мы работаем.

Клиенты понимают, что все подорожало за год. При этом ценник растет за счет конечных поставщиков в виде кейтерингов, ресторанов и так далее.

Транспорт немножко подорожал. Наверное, такой рост цен пропорционален объективной инфляции».

Вместе с тем где-то от корпоративов решили вовсе отказаться. Так, председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К» Иван Андреевский считает такой досуг с коллегами неуместным:

«Проводить корпоративы в то время, как люди воюют, я считаю неправильным с моральной точки зрения. Вместо этого собираем очередную партию помощи — это и хорошее мыло, и эластичные бинты. Это нас объединяет, являясь хорошим элементом тимбилдинга».

Аналитики Superjob, опросив сотрудников российских компаний, выяснили, что половина респондентов пропустила последние организованные для работников корпоративы. Каждый шестой признался, что нашел дела поважнее.

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