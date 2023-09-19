В истории вписывают новые правила

Стали известны новые подробности о сторис для Telegram-каналов. Журналисты обнаружили первые изображения будущего интерфейса. Судя по ним, владельцам каналов потребуется поддержка, так называемый буст, минимум пяти подписчиков с премиум-подпиской. Только после этого они смогут активировать новую функцию. Кроме того, администраторы смогут видеть, кто сделал буст, а также долю премиум-подписчиков в канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поможет ли это продвижению бизнеса на площадке? Digital-продюсер, основатель коммуникационного агентства Didenok Team Кирилл Диденок говорит, что сейчас бренды готовы размещать рекламу даже в личных сторис, однако с появлением новой функции можно будет охватить гораздо большую аудиторию:

«До сих пор в Telegram только для личных аккаунтов были доступны сторис, и рекламодатели этим инструментом пользовались, несмотря на небольшие охваты.

Здесь прицел идет конкретно на телефонную книжку медийных личностей. Бренды готовы на 500-1,5 тыс. человек вести коммуникацию и что-то интересное рассказывать.

Теперь же речь идет о более широкой аудитории, так как в нее будут включены подписчики, а не твоя телефонная книжка.

Сториc всегда хороши, особенно если учитывать момент маркировки рекламы. Это же формат, который нигде не отображается, плюс публикация пропадает через 48 часов. Это очень хорошая возможность для рекламы.

Если же говорить про систему бустов, то она возвращает всех нас в 2007-2010 годы, когда в ответ на поддержку креатор, например, лайкает твой аватар, или используются еще какие-то игровые механики.

В целом это немножко невзрослая механика, но на других площадках вроде Twitch есть возможность поддерживать создателей понравившегося контента. Это хорошо, так как в случае с Telegram хоть сколько-то увеличивает смысл делать себе премиум-подписку».

Официальной даты, когда Telegram запустит сторис для каналов, пока нет. Вместе с тем у блогеров возникло несколько вопросов к новому формату. Валентин Петухов, известный как Wylsacom, надеется, что площадка продумала алгоритмы показа такого контента — обычный хронологический порядок вряд ли будет интересен аудитории:

«Как и в Instagram, который принадлежит Meta, признанной экстремистской, мы имеем достаточно высокую конкуренцию уже сейчас.

Самый большой вопрос в том, насколько эти истории вообще будут алгоритмически показываться непосредственно подписчикам. Потому что все-таки Telegram, несмотря на то, что он становится все более сложной системой, это еще мессенджер, и логика его работы остается соответствующей.

Instagram интересен тем, что он с помощью алгоритмов и своих механик показывает людям интересующий их контент, таким образом каждый получает долю внимания.

В случае с Telegram здесь как будто бы все пока идет по хронологии, и это не совсем годится. Если для публикации, условно, новостей в самом канале это вполне рабочая механика, то для истории хочется чего-то более сложного.

Надо будет посмотреть, насколько сторис вообще смогут вовлечь аудиторию, потому что есть ощущение, что все немножко уже устали от подобного формата и хочется чего-то нового».



Между тем Telegram вводит и другие новые правила для каналов, например, ресурсы с премиум-подписчиками будут отображаться в поиске выше конкурентов. Об этом на днях сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Он отметил, что системой, при которой общедоступные каналы с большой аудиторией выпадают в поиске первыми, часто злоупотребляли спамеры, поэтому от нее решено отказаться.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова