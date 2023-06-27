Telegram дополнят сторис

В Telegram в начале июля появятся сторис, заявил основатель мессенджера Павел Дуров. Пользователи смогут публиковать и редактировать фотографии и видео, делать к ним подписи и отмечать других людей. Отображаться истории будут над чатами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

И это удачный ход, особенно на фоне блокировки других соцсетей, уверен блогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom: «Я не большой фанат кружочков, поскольку, мне кажется, это весьма ограниченный формат видеоконтента. Он отлично подходит для общения персонально. Мне пока не очень понятно, как это будет работать в техническом плане, то есть можно будет записывать сторис только от личного аккаунта или и от Telegram-канала тоже и так далее.

В связи с уходом Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), уверен, многие для себя увидят полноценную альтернативу. Когда случилась вся эта история, многие из Instagram мигрировали в Telegram, но все-таки его формат не заменил на 100% функций соцсети. Вот как раз сторис сильно не хватало».

Новая функция в Telegram была бы интересна прежде всего администраторам каналов и рекламодателям, считает сооснователь коммуникационного агентства Breaking Trends Юлия Загитова: «Я не думаю, что это будет очень популярно, поскольку этот мессенджер скорее про тексты, чем про видео- и фотоконтент. Поэтому вау-эффекта от этого ждать не стоит.

Но в любом случае Дуров работает над монетизацией и дает возможность авторам каналов — надеюсь, там появятся сторис — зарабатывать не просто на текстовом контенте, но и на нативных интеграциях.

Это расширение функционала мессенджера, и не только для обычной аудитории, но и для рекламодателей, поскольку сторис дает возможность по-новому продвигать продукты».

Постепенно Telegram движется от мессенджера к социальной сети, хотя до этого еще далеко, отметил продюсер и основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак. Он уверен, что с появлением сторис на площадку перейдут многие блогеры:

«Люди проводят много времени в Telegram, с помощью сторис они смогут еще больше завлекать человека. Большое количество пользователей следят за блогерами, общаются с друзьями также в этом мессенджере. По сути, они просто будут переходить из Instagram в Telegram. Хороший пример с TikTok-блогерами: в Tik-Tok они кривляются, а в Instagram уже говорят про свою жизнь.

Для многих Instagram-блогеров Telegram стал такой же отдушиной, то есть это определенная воронка, по которой человек проваливается все дальше и дальше, если погружается в блог глубоко. Не говорю, что Telegram сможет заменить Instagram, но это точно дополнительный инструмент, дополнительное приложение, которое есть у всех в телефоне».

По словам Павла Дурова, пользователи сами смогут выбирать, кто сможет просматривать их сторис: все пользователи Telegram, друзья или отдельные контакты. Собеседники “Ъ FM” не исключают, что скрыть истории позволит платная подписка.

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Иван Корякин