Telegram тасует каналы

Telegram-каналы с премиум-подписчиками начнут появляться в поисковой выдаче выше конкурентов. О введении новых правил в сервисе сообщил его основатель Павел Дуров. Он отметил, что системой, при которой общедоступные каналы с большой аудиторией выпадают в поиске первыми, часто злоупотребляли спамеры, поэтому от нее решено отказаться. При этом если конкретный владелец премиум-подписки читает слишком много каналов, он не будет сильно влиять на их рейтинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

От нововведения выиграют каналы с наиболее платежеспособной аудиторией, но и ставка на наращивание общего числа подписчиков не потеряет актуальности, пояснил продюсер и основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак:

«С точки зрения пабликов удара по ним не произойдет. Да, конечно, они будут немножко попадать не в равную историю, но так кажется только на первый взгляд. На самом деле это просто один из элементов рекомендации, который существует во всех соцсетях.

Telegram так же, как и другие, продвигает именно тех блогеров, которые по ряду параметров больше вовлекают аудиторию. Если канал содержит больше людей, которые покупают Telegram Premium, это означает увеличение прибыли для сервиса. Конечно же, он будет продвигать именно эти группы.

Кроме того, это может быть связано с тем контентом, который они выпускают, то есть более платежеспособной аудиторией. Мы же знаем, что в Telegram присутствует ряд сайт-сервисов — это и таргетированная реклама, и криптовалюта TON. Их аудиторию необходимо монетизировать.

Telegram долгое время напрямую особо не монетизировался. У него не было платных подписок, платной таргетированной рекламы. Сейчас они как раз стараются таким образом повысить спрос на данную услугу.

Вместе с тем благодаря нововведению преимущество получат те, у кого больше пользователей с премиум-подпиской. Но каждый может по себе посудить, часто ли мы вообще пользуемся поиском в Telegram по каким-то группам? Это происходит достаточно редко..

Я думаю, что в этом формате, как были в топе каналы с самым большим количеством подписчиков, так и останутся. Ну и, соответственно, это может быть каким-то плюсом для всяких новостников.

Если же говорить про конкуренцию Telegram с WhatsApp, то здесь нет противостояния. У Telegram есть собственная ветка развития. Они потихонечку мессенджер превращают в удобную социальную сеть, основанную именно на переписке и общении. WhatsApp в этом плане, наоборот, догоняющий».

Ранее профильные СМИ писали, что анализ бета-версии Telegram для Android показал, что у каналов с премиум-подписчиками появятся и другие преимущества. Их администраторы, в частности, смогут публиковать сторис от имени канала. Для этого сообщества должны будут предварительно заработать специальные баллы, а раздавать понравившимся каналам их смогут сами пользователи.

Вряд ли все эти нововведения помогут эффективнее продвигаться в сервисе, заметила Сабрина Куиси, у ее канала о ресторанах Москвы 23 тыс. подписчиков:

«В целом, история со сторис в Telegram пока для аудитории немного непривычна. Все-таки когда пытаешься в одну социальную сеть или мессенджер внедрить все фишки конкурентов, получается странно. Каналы не будут, скорее всего, это делать.

Мне кажется, что меня читает определенный пласт аудитории с премиум-подпиской: пиар-специалисты, другие администраторы Telegram-каналов и в целом люди просто из диджитала.

Но эти подписчики заходит только по каким-то рабочим вопросам. А у остальной аудитории, которая пользуется моими рекомендациями, скорее всего, нет этой подписки. Я думаю, что это, конечно, усложнит в целом продвижение, но и так в Telegram подписчиков набирают в основном только благодаря рекламе в других каналах.

Для рекламодателя же в первую очередь будет важнее именно разбивка по возрасту, местоположению и так далее, нежели подписка».

Между тем пользователи WhatsApp получили возможность создавать каналы 13 сентября. Правда, пока функция доступна только в 150 странах, России среди них нет. Этот инструмент в мессенджере устроен по принципу каналов в Telegram: они отделены от личных чатов, подписчики не видны друг другу, на посты можно реагировать с помощью эмодзи.

При этом в отличие от Telegram WhatsApp-каналы включаются в расширенный каталог, который формируется в зависимости от страны проживания пользователя.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова