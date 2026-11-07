Бензин загнал авто в розетку

Многие научились работать под заказ, доставку делать на физическое лицо. Есть дилеры, которые купили большое количество Changan и Toyota. Но насколько я знаю, это запас на два месяца. Предполагаю, что продадут их в январе уже. Если предположить, что спрос на электрички упадет (а он обычно падает зимой) и если не будет очередей на заправках, возможно, запас сохранится до конца февраля.