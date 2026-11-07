Бензин загнал авто в розетку
Благодаря чему электромобили установили рекорд продаж в России
В октябре 2026-го россияне купили больше 4 тыс. машин на электротяге. Это в 2,5 раза больше, чем в 2025 году, и самый высокий показатель за всю историю наблюдений «Автостата».
Доля электрокаров на рынке тоже стремительно растет. Еще в первом полугодии она составляла около 0,5%, а в октябре 2026 года достигла уже 3%. В пятерку самых популярных марок вошли Changan, Toyota, Evolute, UMO и Avatr. Причем три из них поставляют в Россию по альтернативным каналам из Китая. Но по итогам всего 2026 года доля электромобилей вряд ли превысит 2%, прогнозирует гендиректор «Автостата» Сергей Целиков:
«Основная причина роста доли или роста объема кроется в бензиновом кризисе. Сейчас от недели к неделе немного доля начала снижаться. Две модели, которые стоят наверху рейтинга: и Changan, и Toyota — поставляются по параллельному импорту в среднем два-три месяца. Люди сейчас ставят на учет те авто, которые заказали еще в августе.
Среди локализованных моделей основная — это Evolute i-JOY. У него как раз закончилась госпрограмма льготного кредитования, поэтому цена выросла и продажи упали. Evolute анонсировал модель i-Sky: ее сборка началась. Но пока мы не видим ее в регистрациях. У Changan цена привлекательная сейчас — за двадцать с небольшим миллионов можно получить электрический кроссовер».
По данным «Автостат ИНФО», к концу июня 2026-го в России насчитывалось около 92 тыс. электромобилей. Но, несмотря на рост продаж, дилеры не спешат закупать такие машины впрок, отмечает гендиректор Frank Auto Ирина Франк:
«Рост утилизационного сбора в 2026 году не критичен — плюс 10%; в цене автомобиля — рост на 4-5%. Больших запасов никто не делает, все уже наелись профицитом автомобилей. Стоимость денег у автомобильных центров — в среднем 2% в месяц, а средняя маржа — 7-8%. Поэтому никто большие запасы не делал.
Многие научились работать под заказ, доставку делать на физическое лицо. Есть дилеры, которые купили большое количество Changan и Toyota. Но насколько я знаю, это запас на два месяца. Предполагаю, что продадут их в январе уже. Если предположить, что спрос на электрички упадет (а он обычно падает зимой) и если не будет очередей на заправках, возможно, запас сохранится до конца февраля.
Есть склады в Хоргосе на китайской стороне, есть склады в Хоргосе на киргизской стороне, и все эти автомобили можно привезти в течение 10-14 дней. Но надо учитывать, что Китай снова ужесточил правила вывоза. Все крупные компании этот вопрос уже решают заранее, и автомобили подорожают на 1-2%».
В октябре 2026-го россияне купили всего пять электромобилей нового отечественного бренда «Атом». Для сравнения — новых Ferrari продали столько же. При этом еще летом того же года производитель обещал передать машины всем первым заказчикам до 15 октября. А в 2025-м сообщалось, что число предзаказов превысило 105 тыс. И это при стартовой цене в 4 млн руб.