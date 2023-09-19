Уполномоченный по правам человека в Карабахе сообщил о двух погибших

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана среди мирного населения непризнанной республики есть двое погибших, один из которых ребенок.

«По последним данным, среди мирного населения есть двое погибших, один из которых ребенок. Из 11 известных раненых — восемь детей»,— написал он на своей странице в соцсети, передает «Интерфакс». Ранее сообщалось, что семеро раненых детей были доставлены в медицинский центр «Аревик» в Степанакерте, столице непризнанной НКР.

Около 12:30 мск сегодня, 19 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали артиллерийский обстрел позиций в Нагорном Карабахе. МИД Азербайджана выдвинул требования: «роспуск режима в Степанакерте», вывод войск Армении из Карабаха. МИД Армении заявил, что вооруженных сил страны в регионе нет.

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