В Карабах прибыла гумпомощь через Армению и Азербайджан

Международный комитет Красного Креста доставил в Нагорный Карабах гуманитарную помощь по Лачинскому коридору (из Армении) и Агдамской дороге (из Азербайджана). Об этом сообщила ТАСС руководитель департамента по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова. Она уточнила, что груз включает муку и медикаменты.

В МККК подтвердили, что благодаря «гуманитарному консенсусу между лицами, принимающими решения», организация сегодня, 18 сентября, доставила партию гумпомощи жителям Карабаха. В МККК добавили, что местные граждане «срочно нуждаются в постоянной помощи посредством регулярных поставок». «Консенсус (между Арменией и Азербаджайном.— "Ъ") позволил нашим командам возобновить эту спасательную работу»,— сказала региональный директор МККК по Европе и Центральной Азии Ариана Бауэр (цитата по AFP).

Власти Карабаха вчера, 17 сентября, согласились принять гуманитарные грузы через Лачин и Агдам. Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что готов признать Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих в этом районе армян. Он считает, что российские миротворцы не справились с миссией в Карабахе. Власти Азербайджана рассчитывают заключить мир с Арменией до конца года.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Соединенные Штаты — Армении».

Лаура Кеффер