«Евробюрократы ударили по самой лояльной части россиян»

В Госдуме предложили перекрыть границы с Евросоюзом в ответ на аналогичное решение стран Балтии, Польши и Финляндии. С инициативой выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, для этих стран можно сохранить лишь транзит через Россию, но при этом значительно повысить тарифы. Депутат признал, что такой шаг вредит интересам российской экономики, впрочем, какие-то ответные шаги, по его мнению, просто необходимы. Прежде исполняющий обязанности главы ФТС Руслан Давыдов пообещал, что Москва «не будет заниматься таким беспределом», и ответные шаги исключил. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич также считает закрытие границ Евросоюзом крайне неудачным решением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

История с запретом въезда автомобилей с российской регистрацией в Евросоюз напоминает старый еврейский анекдот, где бог диктует Моисею правила и говорит: «Не вари козленка в молоке матери». Моисей пытается трактовать слова Всевышнего — то ли надо пользоваться отдельной посудой для мяса и молока, то ли делать перерыв в еде между мясными и молочным? В конце концов бог, устав повторять постулат, машет рукой и произносит: «Делайте, что хотите».

Итак, напомню, что по задумке европейские санкции призваны были ограничивать российский импорт в страны Еврозоны. Однако в реальности под удар попали не госструктуры, а обычные граждане, причем не только российские, но и свои же собственные. Случился этакий эксцесс чиновника, когда политики приняли решение и поручили его исполнение брюссельским бюрократам, которые, в свою очередь развили бешеную активность и написали регламент со странными формулировками.

Согласно этим формулировкам, таможенники должны не пускать или конфисковывать у въезжающих россиян автомобили. Изначально говорилось еще про гаджеты и туалетную бумагу, но в этом вопросе опасность отступила. Как сообщил официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри, одежда, надетая на человека, пересекающего границу, вряд ли может быть направлена на обход санкций ЕС — это здравый смысл. Тут совсем иная ситуация, чем с дорогим автомобилем, и, скорее всего, это учитывается при применении санкций странами-членами Евросоюза, отметил представитель ЕК.

Ссылка на здравый смысл похвальна, но многие юристы, занимающиеся проблемой, считают, что ее, как и логики, все равно остро не хватает.

Еще год назад страны Балтии, Польша и Финляндия запретили въезд российским туристам. То есть сегодня границу пересекают лишь имеющие вид на жительство в Европе или обладатели нескольких паспортов. Кроме того, в Евросоюзе находится какое-то количество автомобилей с российскими номерами, которые принадлежат людям, уехавшим из страны после февраля 2022 года или местным жителям.

Собственно, все они и подпадают под санкционные рестрикции. Кстати, не в первый раз. Когда запрещали действия кредитных карт, эмитированных отечественными банками, то неудобства были адресованы той же группе населения. Вряд ли они будут ожидать защиты своих прав со стороны Кремля. Официальная Москва и не заявляет никаких протестов. Представители российской власти лишь крутят пальцем у виска, комментируя происходящее, и это тот случай, когда с ними сложно не согласиться.

По сути, своим решением и предложенной трактовкой евробюрократы ударили по самой лояльной части россиян и заодно позволили российским северо-западным соседям ввести очередные громкие запреты. Мол, мы не пускали просто россиян, теперь не будем пускать их еще решительнее. А еще накажем всех своих, кто до сих пор пытается жить на две страны и имеет авто с триколором на номерах. Не пострадала лишь экономика России. С автоэкспортом у нас и так не ахти, а все остальное продается и покупается без помощи частного транспорта, туалетной бумаги и личных вещей.

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