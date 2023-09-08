Конфискацией займутся активно

У Кремля не так много вариантов оспорить в суде конфискацию собственности россиян в США. Об этом заявили опрошенные “Ъ FM” юристы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Москва будет использовать все меры, в том числе судебные для отстаивания своих прав. Так он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Америка впервые передаст Украине средства, конфискованные у россиян, попавших под санкции. Речь идет о сумме в $5,4 млн. Деньги пойдут в пользу украинских военных ветеранов. Тему продолжит Дарья Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Инициатива передать заблокированные активы в пользу Украины многократно звучала с самого начала военных действий. Например, в США, по оценке местного Минфина, заморожена собственность на $330 млрд.

Впрочем, пока в Кремле называют ее изъятие то «воровством», то «нонсенсом», первую часть активов Вашингтон уже передал. При этом без решения суда забрать имущество невозможно, напоминает партнер практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Сергей Гландин:

«Евросоюз и США ищут механизмы законной конфискации российских активов. Таковые созданы лишь в двух государствах. Это Украина, где для этого добавили специальное основание — для этого достаточно быть в санкционном списке страны.

В свою очередь, в Канаде в законодательство были добавлены ряд положений, позволившие министру иностранных дел страны обращаться в суд с иском о конфискации собственности подсанкционных российских лиц и компаний.

В Америке вносились на рассмотрение три подобных инициативы, но пока ни одна из них не стала законом, поэтому у Соединенных Штатов пока нет правовых оснований для подобного решения».

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”, заявил, что «ни один случай удержания активов не останется без внимания». Такие решения Кремль намерен оспаривать в суде.

Но где именно? “Ъ FM” обсудил это с партнером адвокатского бюро Nektorov, Saveliev & Partners Ильей Рачковым:

«Самые очевидные суды для того, чтобы подавать подобные иски, — это инстанции в самих Соединенных Штатах Америки. Правда, насколько я понимаю, ранее подобные попытки были не очень успешными.

Кроме того, пока что Россия защищала именно свои активы в Америке, а не активы своих граждан или юридических лиц. Для того чтобы кого-то лишить собственности, необходимо доказать причастность лица к тому или иному нарушению.

Так что тот факт, что этот человек является держателем паспорта РФ или обладателем российского гражданства, не дает право изъять у него имущество. То есть для этого, по идее, США должны были бы сами предложить какой-то судебный механизм».

Указанная Энтони Блинкеном сумма в $5,4 млн совпадает с той, которую суд в США конфисковал у бизнесмена Константина Малофеева. Он попал в санкционные списки еще в 2014-м.

А о передаче средств миллиардера Украине американские власти заявляли как минимум с февраля 2023-го. Вероятно, об этих активах и говорил госсекретарь США, считает руководитель юридической практики Grace Consulting Катерина Орлова:

«Подозреваю, что эта сумма будет изъята, так сказать, из кармана Константина Малофеева. Ведь в феврале 2023 года появилось решение суда США, который фактически из его средств разрешил передать Киеву $5,4 млн.

Деньги передаются именно не на нужды украинской армии, а фактически на нужды ветеранов, так это звучит в публичном контуре. То есть к этому процессу подвязывают социальную составляющую вроде помощи пострадавшим в ходе боевых действий».

Тем временем в Евросоюзе обсуждается налог на прибыль от замороженных российских активов, сообщал Bloomberg. По прогнозам, бумаги и депозиты принесут около €3 млрд. Их планируют направить на восстановление Украины. Европейские юристы, как пишут СМИ, такую схему признали законной.

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